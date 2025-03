Zelensky da Re Carlo, "peacemaker": il ruolo del sovrano dopo la rissa con Trump

02 marzo 2025 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver lasciato il summit di Londra, è stato ricevuto da re Carlo a Sandringham, la tenuta di campagna della royal family nel Norfolk, dove i reali in genere trascorrono le vacanze di Natale. A differenza di Buckingham Palace, si tratta di una residenza privata dei Windsor. "Sono davvero felice che Sua Maestà il Re abbia accettato un incontro, e sono grato che abbiate organizzato un tale grande summit", ha dichiarato il leader ucraino. Il primo a parlare di questo appuntamento è stato proprio Zelensky.

Questa, secondo gli osservatori, potrebbe essere l'occasione giusta per Carlo di mostrare la sua abilità di "peacemaker", pacificatore, dopo la brutta discussione tra Zelensky e il presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale. Fu proprio il re, tra l'altro, a definirsi un pacificatore una manciata di anni fa a Davos. E viste le sue mediazioni passate, non è da escludere che qualche ruolo nella riappacificazione tra i due leader possa averlo. Una prova importante che lo vide cimentarsi con la sua abilità di mediatore risale al primo Giubileo della regina sua madre, quello d’Argento nel 1977. All'epoca il giovane principe si trovò per caso in mezzo a un litigio a sfondo razziale e decise di mettere a disposizione Buckingham Palace e la sua mediazione per trovare una soluzione.

Il re ha accolto il presidente ucraino nel salone col camino della residenza di campagna dopo che Zelensky è atterrato in elicottero a Sandringham verso le 18.30 italiane. Nel febbraio 2023, invece, il re aveva accolto Zelensky a Buckingham Palace. "Ci siamo tutti molto preoccupati di voi e del vostro Paese", disse.