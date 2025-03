Zelensky, "dimissioni poi mi ricandido": l'ipotesi estrema, sfida a Trump e Putin

03 marzo 2025 a

"Non sarà facile sostituirmi. E comunque potrei sempre ricandidarmi". Intervistato da Sky News britannica, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rilancia la sua sfida a Donald Trump. Rumors americani, tanto più dopo la sfuriata in mondovisione nello Studio Ovale di venerdì scorso, riferiscono dell'intenzione del presidente americano di premere per un cambio della guardia a Kiev, con un leader che abbia posizioni più morbide riguardo a una trattativa di pace con Vladimir Putin e la Russia.

A Washington, e nei giorni successivi, pur mantenendo toni concilianti con l'alleato americano Zelensky ha ribadito il suo no a qualsiasi dialogo con "il killer" Putin. E oggi è tornato a ribadire: le sue dimissioni sono sul tavolo solo in caso di ingresso dell'Ucraina nella Nato (già smentito categoricamente, peraltro, da Trump).

"Cambiare me non sarà facile, non basterebbe indire elezioni, bisognerebbe impedirmi di partecipare alle elezioni, e questo sarebbe un po' più difficile - le parole sibilline dell'ex comico, presidente ucraino in carica dal maggio del 2019 -. Ho detto che sono pronto a scambiare questo (le dimissioni, ndr) per l'adesione alla Nato. In quel caso significherebbe che avrei compiuto la mia missione. Se c'è la Nato significa che realizzo la mia missione".

Nel frattempo, anche per fare pressione sugli alleati europei dopo il vertice di Londra, Zelensky ha ricordato come nell'ultima settimana la Russia abbia attaccato il territorio ucraino con una vera e propria pioggia di fuoco "L'Ucraina sta combattendo per la vita normale e sicura che merita, per una pace giusta e duratura. Vogliamo che questa guerra finisca. Ma la Russia non vuole, e continua il suo terrore aereo - ha scritto il presidente sul suo canale Telegram -. Nell'ultima settimana, più di 1.050 droni d'attacco, quasi 1.300 bombe e più di 20 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina per distruggere città e uccidere persone. Chi vuole negoziare non colpisce deliberatamente le persone con missili balistici. Per costringere la Russia a cessare i suoi attacchi, abbiamo bisogno della maggiore potenza collettiva del mondo. Rafforzare la nostra difesa aerea, sostenere il nostro esercito e fornire garanzie di sicurezza efficaci che rendano impossibile il ritorno dell'aggressione russa - su questo dobbiamo concentrarci. La giustizia deve prevalere. Crediamo nel potere dell'unita' e ripristineremo sicuramente una pace duratura".