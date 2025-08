Brandi Glanville sfigurata, cosa si è messa in faccia: "Non fatelo"

Un trattamento finito nel peggiore dei modi. La celebrità statunitense Brandi Glanville si è letteralmente ustionata il volto. La 52enne, come mostra in un video diffuso su TikTok, ha provato la crema depilatoria sul viso con risultati drammatici. "Ho un'ottima notizia: non dovrete più spendere soldi per laser e ceretta - ha ironizzato -. Basta Nair, la crema depilatoria, è come la fontana della giovinezza. Ma credo di aver esagerato".

Poi l'appello a chi la segue: "Non fate come me, non lasciate Nair sulla faccia per sette minuti. Prima di usarlo fate una prova". Ecco allora come ha tentato di rimediare: "Ho mischiato dell'aloe vera, cetrioli e tè nero e li ho messi nel freezer. Ormai le mie spese ospedaliere superano le 6 cifre. È estenuante". Eppure in tanti hanno fatto notare come il suo "rimedio" abbia peggiorato la situzione.