Raoul Bova, clamoroso: cosa sta succedendo in tv

«L’opportunità è una dea superba che non spreca tempo con coloro che non sono preparati», insegnava George Samuel Clason. Opportunismo, tempismo, marketing o, come si dice oggi, sfruttare l’hype: nel mondo dello spettacolo bisogna cogliere l’attimo, cavalcare l’onda. E in questo caso l’onda, anzi lo tsunami, è quello che ha travolto l’attore Raoul Bova, i suoi messaggi “spaccanti” alla giovane influencer Martina Ceretti, con lo zampino di un ricco milanese e di Fabrizio Corona; e che ovviamente ha travolto la moglie del divo, Rocío Muñoz Morales, madre delle sue figlie, con cui ora si disputerà una battaglia legale.

SCELTE TATTICHE

Bene, anzi male. Ma anche dal male, gratta gratta, ci si può cavare qualcosa. Lo devono aver pensato i responsabili dei palinsesti che, come si fa quando un personaggio famoso passa a miglior vita, piazzano sugli schermi un suo film. In questo caso non è morto nessuno, per fortuna, ma non è una coincidenza che in due giorni siano state trasmesse due pellicole dell’attore che il 14 agosto compirà 54 anni.

L’altra sera, infatti, Raiuno contro le corna di Temptation Island, ha mandato in onda Scusate se esisto, film del 2014 con Paola Cortellesi e Raoul Bova, forse sperando che il clamore intorno alle vicende di letto dell’attore rosicchiassero ascolti a Canale 5, ma il film non ha superato 1.555.000 spettatori pari al 10.6%.

Il Biscione, d’altra parte, non perde tempo. Come rivela il sito di tv Davide Maggio, la stagione della fiction di Canale 5 sarò aperta guarda un po’ - all’insegna di Raoul Bova. L’attore, oggi sulle prime pagine per i messaggi rubati, sarà il protagonista della terza stagione di Buongiorno, Mamma!, che Mediaset decide strategicamente di far partire a settembre, cavalcando il terremoto mediatico intorno all’artista.

Per quanto riguarda il personaggio più celebre di Bova, quel Don Matteo la cui santità oggi è “leggermente” compromessa, non dovrebbero esserci brutte sorprese: a settembre Spoleto, la città simbolo della serie di Raiuno, attende con ansia l’arrivo della squadra produttiva di Lux Vide che realizza la longeva sul religioso.