Leone XIV, il Giubileo dei giovani piace tanto ai vecchi

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Veglia di preghiera / Rai 1)

Il Papa agostiniano e “yankee” è riuscito in un’impresa per nulla scontata: convogliare sul piccolo schermo milioni di italiani per seguire i vari momenti del Giubileo dei Giovani, il primo vero evento patrocinato dopo la sua elezione e una sorta di banco di prova della sua popolarità.

E questo in piena estate, quando il bacino tv si assottiglia anche del 50% e le tematiche dominanti sono lontane dai principi del raccoglimento religioso. Eppure i numeri danno ragione allo stile “Papa Leone”: 15% di share e quasi 2 milioni di spettatori nell’access prime time di Rai 1 per lo speciale Tg1 sulla Veglia di preghiera del Pontefice a Tor Vergata, picchi nei servizi del Tg1 (24%), Tg5 (21%) e Rainews24 (3%).