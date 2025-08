La pelosa commedia: "E quindi uscimmo a riveder le stalle"

L’inferno. L’ex proprietario di un’attrazione turistica del West Somerset (Inghilterra), che offriva sessioni di carezze con il suo branco di Golden Retriever, è stato condannato a 18 settimane di carcere, con sospensione della pena e divieto di avere cani per 10 anni.

Nicolas Eugene Grant St James, cui è stata sospesa anche la licenza per gestire la Golden Retriever Experience a Carhampton, è stato condannato a svolgere 200 ore di servizi sociali, 10 giorni di attività riabilitativa obbligatoria e a pagare 5.000 sterline di spese oltre a 150 sterline di sovrattassa per le vittime.

I 34 cani della GRE sono stati messi in salvo dalla Protezione animali. Grant St James, 62 anni, è comparso martedì 15 luglio presso il Tribunale del North Somerset per la condanna, dopo essersi dichiarato colpevole di un reato contro il benessere degli animali. Nella sua ispezione, la Protezione animali aveva riscontrato condizioni di «grave sovraffollamento», con 20 cani che vivevano in una cucina dal pavimento in cemento e altri stipati in una camera da letto; i Golden Retriever dovevano lottare per le risorse limitate. Alcuni esemplari sono morti durante i combattimenti. Il giudice distrettuale Angela Brereton ha affermato che Grant St James non ha mostrato «alcun rimorso» ed era preoccupato solo per le perdite finanziarie.