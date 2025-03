Macron, altra figuraccia mondiale: "Nessun viaggio previsto a Washington"

05 marzo 2025 a

a

a

Altro giro, altra figuraccia. Non è prevista una visita negli Usa del presidente francese, Emmanuel Macron "in questa fase". Lo fanno sapere fonti dell’Eliseo. La notizia di una nuova missione di Macron a Washington con il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era stata pubblicata dal Dayly Mail e confermata dalla portavoce del governo francese, Sophie Prima al termine del Consiglio dei ministri. La portavoce dell’esecutivo aveva dichiarato alla stampa che una visita di Macron negli Usa era stata "considerata" e che avrebbe potuto aver luogo "a breve termine".

La presidenza francese ha assicurato invece che non è "previsto in questa fase alcun nuovo viaggio di Emmanuel Macron a Washington". Insomma, il ruolo di Macron nella partita decisiva per l'Ucraina appare sempre più marginale. E questo passo indietro sul viaggio a Washington arriva proprio nel giorno in cui l'Ue appoggia la linea di Giorgia Meloni: "Noi siamo pronti a un eventuale summit Ue-Usa. Accogliamo con favore l’idea, e siamo pronti. Pensiamo che potrebbe essere utile", ha fatto sapere un funzionario Ue. E Macron a questo punto non ha altra scelta che rosicare... Del resto è abituato. Basti ricordare l'ultima smentita piovuta da Londra su una possibile tregua di un mese tra Kiev e Mosca annunciata da Macron. L'apgeo delle figuracce dell'inquilino dell'Eliseo.