Emmanuel Macron sbaglia tutto: riconoscere la Palestina è un errore pericoloso

Domanda: qual è l’uomo politico più pericoloso? Risposta: la tipologia maggiormente insidiosa è quella del politico disperato (o del disperato politico, il che fa lo stesso). Mi spiego con un esempio, anzi con un nome e un cognome: Emmanuel Macron. Livelli massimi di impopolarità in patria; immigrazione e estremisti islamici fuori controllo; economia debolissima; sistema produttivo alle corde. Nel frattempo, tutta la retorica riformista che aveva accompagnato la sua ascesa politica è miseramente evaporata: peggio, il solo rievocarne il ricordo produce nei francesi rigetto e rabbia. L’ultimo anno è stato addirittura devastante per lui, e - a causa sua per i suoi connazionali. Dopo il rovescio alla Europee, ha convocato elezioni politiche immediate al solo scopo di fermare la Le Pen e Bardella. E in qualche modo ci è riuscito: ma al prezzo di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, vecchi residuati comunisti e estremisti pro Pal. Risultato? Nessuna maggioranza parlamentare; un governo è già venuto giù; e un altro- quello attuale è a sua volta fragile nei numeri e anemico nella consistenza politica. E allora, davanti a questo campo di macerie fumanti, che cosa fa Macron? Cerca di darsi una dimensione di leadership internazionale, di trasformarsi in “campione anti-Trump”. Ma è proprio qui che il politico disperato - come si diceva all’inizio - diventa pericoloso.

L’ultima alzata di ingegno è stata la sua uscita dell’altra sera per il riconoscimento immediato della Palestina come Stato. Demagogia pura, per tentare di incanalare in termini di consenso personale il poderoso vento anti-Netanyahu (in molti casi, anti-Israele e perfino antisemita) che spira nelle nostre società. Macron sa bene che la sua proposta - allo stato attuale - non esiste e non può esistere almeno per quattro elementari ragioni. Primo: perché finché Hamas imperversa, non può esserci alcun riconoscimento di un’entità che oggi è ancora purtroppo sottoposta all’ipoteca terroristica. Secondo: perché, prima di dire sì, Israele pretende ovvie garanzie di sicurezza. Terzo: perché gli Stati Uniti non sono favorevoli, in questa situazione ancora confusa. Quarto: perché la stessa (giustificata e comprensibile) aspirazione palestinese ad avere un’entità statuale dipende dallo scioglimento dei nodi che abbiamo citato, a partire una volta estirpato il cancro chiamato Hamas - dall’individuazione del soggetto che possa farsi garante della transizione (e pare difficile che sia l’Onu, dopo le ambiguità di tutti questi anni).