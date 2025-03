Vladimir Putin nomina Darchiev ambasciatore russo negli Usa: un segnale pesantissimo

06 marzo 2025 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha ufficializzato la nomina di Alexandr Darchiev come nuovo ambasciatore della Federazione Russa negli Stati Uniti. Darchiev, attuale capo del Dipartimento del Nord Atlantico del ministero degli Esteri, assume così un ruolo chiave nelle relazioni diplomatiche tra Mosca e Washington.

"Nomina Alexandr Darchiev ad ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa presso gli Stati Uniti e osservatore permanente della Russia presso l'Organizzazione degli Stati Americani a Washington", si legge nel decreto presidenziale pubblicato oggi, giovedì 6 marzo.

Diplomatico di lunga esperienza, Darchiev, 64 anni, ha ricoperto in passato il ruolo di ambasciatore in Canada dal 2014 al 2021 e ha già maturato una profonda conoscenza degli Stati Uniti, avendo prestato servizio nell'ambasciata russa a Washington tra il 1997 e il 2010.

La settimana scorsa, il ministero degli Esteri russo ha confermato che Washington aveva dato il via libera alla sua nomina nel corso dei più recenti colloqui tra le delegazioni dei due Paesi a Istanbul. Stando alle informazioni diffuse da Mosca, l'approvazione ufficiale è stata comunicata "durante le consultazioni tenutesi il 27 febbraio tra le delegazioni russa e statunitense sulla normalizzazione del funzionamento delle missioni diplomatiche dei due Paesi", a cui Darchiev ha preso parte come rappresentante russo.

Uno dei temi centrali del dialogo diplomatico tra Mosca e Washington resta la questione delle sei proprietà diplomatiche russe negli Stati Uniti, la cui restituzione è considerata una priorità dal Cremlino.

Il confronto tra le due nazioni è ripreso ufficialmente il 18 febbraio a Riad, in quello che è stato il primo incontro diretto tra le delegazioni russa e statunitense dall'inizio del conflitto in Ucraina. Il presidente Putin, che il 12 febbraio aveva discusso telefonicamente con il suo omologo statunitense Donald Trump sulla possibilità di avviare negoziati per porre fine alla guerra, ha accolto con favore il vertice di Riad.