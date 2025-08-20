Turismo, Delmastro picchia duro: "Smentita la profezia della sinistra"

Con la registrazione delle presenze relative al Ferragosto, la banca dati 'Alloggiati web' del Viminale indica un trend positivo per il Turismo nel nostro Paese. Dal primo al 18 di questo mese, infatti, gli arrivi sono stati 15.663.336, in crescita del 9,3% rispetto ai 14.332.458 dell'analogo periodo del 2024. In particolare, quest'anno sono stati registrati 7.332.808 italiani e 8.330.528 stranieri mentre nel 2024 erano stati rispettivamente 6.791.760 e 7.540.698. La banca dati 'Alloggiati web' e' gestita dalla Polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere, di adempiere all'obbligo (stabilito dall'articolo 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) di trasmettere alle questure competenti le generalita' delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo. E questi dati smentiscono la narrazione della sinistra.
Andrea Delmastro picchia duro: "La maledizione della sinistra coincide con le fortune dell'Italia. Dopo aver abbaiato alla Luna sulle presunte spiagge vuote, puntuale arriva la doccia fredda per i sinistri: dal primo al 18 agosto gli arrivi sono stati 15.663.336, in crescita del 9,3% rispetto ai 14.332.458 dell'analogo periodo del 2024. Crescono le presenze degli italiani e degli stranieri. Come la sinistra emette un vagito la storia si incarica di dargli torto. Ogni apocalittica profezia di sventura della sinistra si infrange di fronte alla realtà. Come per altro anche per il turismo l'Italia ha trovato la formula migliore: il centrodestra a governare silenziosamente e seriamente e il centrosinistra a gracchiare profezie che, per fortuna del Paese, vengono smentite dalla realtà nel breve volgere di una notte", afferma il deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia.