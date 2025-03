Starship, lo spettacolare nuovo disastro di Musk: la capsula esplode in volo, finisce in disgrazia

07 marzo 2025 a

a

a

Successo parziale per l'ottava missione del razzo Starship, la navicella della compagnia SpaceX di Elon Musk progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte: il razzo Super Heavy è rientrato correttamente, ma ha perso la capsula che è esplosa in volo. A cinque minuti dal lancio, il razzo si è correttamente separato dalla capsula e quindi è rientrato verso Terra, dove si agganciato alla torre di lancio, chiamata Mechazilla, dalla quale era partito poco meno di sette minuti prima. I motori della capsula, invece, si sono spenti prima del previsto e non è più stato possibile mantenere il controllo dell'assetto.

A quel punto c'è stata una vera e propria pioggia di detriti in caduta libera sopra la Florida, che ha causato la sospensione o la partenza in ritardo di alcuni voli. In particolare, la Federal Aviation Administration ha bloccato i voli per gli scali di Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach e Orlando fino alle 20 ora locale. La Faa, l'agenzia statunitense del Dipartimento dei Trasporti che regola il traffico aereo, ha inoltre impedito ai voli di partire dall'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale/Hollywood e dall'aeroporto internazionale di Miami. I voli in partenza da quegli aeroporti hanno accumulato un ritardo in media rispettivamente di 30 e 45 minuti.

Video su questo argomento SpaceX, navicella Starship esplosa in volo: le immagini

SpaceX ha confermato l'esplosione della navicella in volo. "Durante la fase di ascesa di Starship, il veicolo ha subito una rapida disassemblazione non programmata e il contatto è stato perso - ha fatto sapere l'azienda su X -. Il nostro team ha immediatamente iniziato a coordinarsi con le autorità di sicurezza per attuare le risposte di emergenza pianificate in anticipo. Analizzeremo i dati del test di volo per comprendere meglio la causa principale. Come sempre, il successo deriva da ciò che impariamo, e il volo di oggi fornirà ulteriori lezioni per migliorare l'affidabilità di Starship". Anche il settimo test di volo di Starship era terminato con la disintegrazione della navicella, pare a causa dell'avaria di alcuni motori.