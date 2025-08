Squalo, scatta l'allarme: così attaccano anche in riva al mare

Incontri ravvicinati. Che è un po’ brivido e un po’ (tanta) vera e propria paura, ma è anche mito e immaginario: da Steven Spielberg a Peter Benchley, passando per la giornata mondiale dedicata (è il 14 luglio, è appena passata), per l’animazione dei più piccini con Baby shark e per le leggende, i luoghi comuni, gli allarmi (pure le fake news) che ogni estate, puntualmente, tornano a riaffiorare dai mari e dagli oceani. È la stagione degli squali. Ne sa qualcosa Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie del cestista Danilo Gallinari, che è stata morsa a Porto Rico, più precisamente sulla spiaggia di Isla Verde, a una coscia, nelle scorse ore. Sta bene (grazie al cielo), è ricoverata all’ospedale universitario di Carolina, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita: ma sono stati attimi di terrore quando la polizia municipale è accorsa per prestarle il primo soccorso, anche perché Boi è incinta. Il dipartimento delle Risorse naturali e ambientali dell’isola caraibica fa sapere che, in questo momento, i tiburon gata sono in fase di accoppiamento e, per questo, è possibile trovarli che scorrazzano anche in acque poco profonde.

«È stato il giorno più brutto della mia vita», scrive adesso Boi sulle sue pagine social, pubblicando una foro in cui fa la linguaccia e provando a scherzarci su, «non avrei mai pensato che avrei potuto essere stata attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente io e il mio bambino stiamo bene, l’intervento per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento».