Usa, pitbull Oreo spara al padrone mentre è nel letto: cosa è successo

Episodio surreale quello che è accaduto a Memphis, in Tennessee (Stati Uniti). Un cane ha letteralmente sparato a un uomo, il suo padrone. Ma come può un animale aver impugnato un'arma da fuoco per sparare a una persona? Può eccome. Un pitbull Oreo, di appena un anno, non voleva ferire nessuno. Al contrario, voleva solo giocare. Ma la sua zampa è rimasta incastrata nel grilletto della pistola. E così dall'arma è partito un colpo verso il padrone. L'uomo è rimasto ferito a una gamba. Ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Come riporta il The Guardian, Jerald Kirkwood - questo è il nome del padrone - si trovava a letto con una donna. Poi il cane ha cercato di salire sul letto, ma è rimasto incastrato nel grilletto della pistola. Per sbaglio, nell'agitazione l'animale ha "premuto" e ha fatto partire così un colpo. Il proiettile ha sfiorato la gamba dell'uomo, che se l'è cavata con una ferita non grave.

La donna ha descritto l'animale ai media come "giocoso, gli piace saltellare e cose del genere". Ma, visto quanto è accaduto, ha poi lanciato l'allarme: "Tenete sempre la sicura inserita". L'incidente è avvenuto lunedì 10 marzo. In seguito a una breve indagine, il caso è stato chiuso e catalogato come "infortunio accidentale", per cui non ci saranno conseguenze né per il cane né per il proprietario.