Russia, l'annuncio di Vladimir Putin: "Se i soldati di Kiev depongono le armi avranno salva la vita nel Kursk"

14 marzo 2025 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che "la nuova amministrazione" Usa "guidata dal presidente Trump sta facendo di tutto per ripristinare almeno qualcosa di ciò che", a suo avviso, "è stato praticamente ridotto a zero e distrutto dalla precedente amministrazione americana" e che "in generale, la situazione" nei rapporti tra Mosca e Washington "sembra iniziare a muoversi". Putin ha però anche affermato che la ripresa delle relazioni con Washington è "un processo che non è facile, per non dire complicato". Lo ha riportato la Tass.

Ma non finisce qui. Il Cremlino ha detto anche di aver accolto l'invito di Donald Trump a risparmiare i soldati ucraini nel Kursk e ha assicurato che a chi si arrenderà verrà garantita la vita e un trattamento dignitoso. Lo ha riportato l'agenzia Interfax. Per esaudire il desiderio espresso da Trump di risparmiare i soldati ucraini nella regione di Kursk, il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a ordinare ai suoi soldati di deporre le armi.

Vladimir Putin consegna a Witkoff un messaggio per Trump: indiscrezioni clamorose, cosa sta succedendo

Lo zar, tra l'altro, ha ricevuto delle telefonate dall'Ucraina ''ma questa informazione non è ancora pubblica'', come dichiarato dal leader bielorusso, Alexandr Lukashenko, in un'intervista. Secondo Lukashenko, Putin avrebbe parlato con alcuni rappresentanti dell'Ucraina ma ''era un accordo non pubblico". Il leader bielorusso ha sottolineato che si tratta di informazioni segrete ''finché non saranno rese pubbliche dal presidente russo''.