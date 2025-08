Juventus, la scelta dell'algoritmo: chi sarà l'ultimo colpo

Ventisette giorni al gong del mercato, ma alla Juventus la macchina operativa è già a pieno regime. Mentre Igor Tudor lavora con la squadra in ritiro in Baviera, il dg Damien Comolli è rimasto a Torino per seguire ogni trattativa. Ma c'è un dettaglio che fa la differenza: molte scelte vengono guidate da un algoritmo. È lo strumento che il direttore utilizza per supportare analisi e scouting, e che ha già segnalato profili da approfondire.

Tra questi spicca Konstantinos Koulierakis, 21 anni, centrale del Wolfsburg, mancino, nazionale greco. L’ex Paok ha numeri interessanti (38 presenze, tre gol e altrettanti assist) e secondo il software bianconero rappresenta un investimento perfetto: giovane, fisico e con prospettiva. Non è l’unico nome monitorato, ma è quello che l’algoritmo ha consigliato di valutare con più attenzione, in caso di partenza di Lloyd Kelly, difensore arrivato dal Newcastle e ancora stimato in Premier.