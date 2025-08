Magellano, così la noce moscata gli costò la vita

Magellano infatti, il 20 settembre 1519 partì da Sanlucar de Barrameda con cinque navi (denominate “caracche”) ed un equipaggio complessivo di 270 uomini. Primo circumnavigatore del Globo attraverso quel che oggi viene chiamato l’omonimo Stretto all’estremità del Sud America, il 27 aprile 1521 Ferdinando morì nella battaglia di Mactan (Filippine) per mano dei nativi guidati dal Re Lapu-Lapu, stanco di veder abusate le donne da parte dei navigatori europei. Rimaste in buone condizioni soltanto due navi, la Victoria e la Trinidad, il 6 novembre successivo la spedizione raggiunse le Isole Molucche, vera destinazione della spedizione. Dopo essersi recati nel Borneo, quando fu il momento del ritorno, Elkano (con Pigafetta a bordo), comandante della Victoria, scelse di tornare in patria attraverso l’Oceano Indiano ed il Capo di Buona Speranza, risalendo poi la costa africana mentre la Trinidad tornò indietro preferendo l’itinerario dell’andata ma probabilmente incrociando navi portoghesi che la distrussero.

Iniziamo dal meno conosciuto, Juan Sebastian Elkano, nato forse nell’aprile 1476 a Getaria, cittadina basca di Gipuzkoa con capitale Donostia/San Sebastian, senza il quale questa storia non si sarebbe mai potuta vivere. Proseguiamo con il più noto Antonio Pigafetta, navigatore, cartografo e scrittore, nato a Vicenza forse nel giugno 1492, cittadino della Repubblica di Venezia, senza il quale questa storia non avrebbe potuto essere scritta. E finiamo con il celeberrimo Ferdinando Magellano, nato il 4 febbraio 1480 a Sabrosa, Portogallo, esploratore e navigatore al servizio del Regno di Spagna, senza il quale questa storia non sarebbe mai nata.

Il 6 settembre 1522, sempre nella località di partenza, la Victoria fece ritorno in patria: dei 60 uomini a bordo nel Borneo, oltre Elkano e Pigafetta, solo in 16 giunsero vivi. Ma perché Magellano volle andare proprio nelle Isole Molucche, oggi facenti parte dell’Indonesia in territorio Asiatico ed Australiano? Perché erano chiamate le Isole delle Spezie, famose per la cannella e i chiodi di garofano, molto costosi in Europa e gestite dal Portogallo. Ma soprattutto per la noce moscata, ritenuta erroneamente portatrice di effetti straordinari afrodisiaci e/o medicamentosi fino ad interrompere senza problemi le gravidanze. Oggi invece la medicina sostiene che, utilizzata in dosi massicce, possa portare alla morte. Il nome deriva dalla città di Mascate, capitale del Paese medio orientale dell’Oman dove iniziò la sua prima commercializzazione.