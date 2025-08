Brandi Glanville usa la crema depilatoria contro un parassita: sfigurata

Brandi Glanville, ex protagonista del reality The Real Housewives of Beverly Hills, ha parlato con i suoi fan di una disastrosa disavventura legata a un esperimento casalingo piuttosto a dir poco azzardato: nel tentativo di eliminare un parassita dal viso, si è provocata delle ustioni chimiche.

L’ex modella 52enne ha spiegato l’accaduto in un breve video su TikTok, raccontando di aver utilizzato un prodotto per la depilazione che ha irritato gravemente la pelle. Con tono ironico ha commentato: "So di essere attraente", aggiungendo poi: "Buona notizia, non devi più spendere un sacco di soldi in peeling e laser". Però ora, come documentano le foto, appare sfigurata.

Nel video, Glanville si riferisce al parassita chiamandolo “Caroline”, un nome che molti hanno interpretato come una frecciatina verso Caroline Manzo, sua storica rivale nella saga delle "Housewives".

La situazione medica di Glanville era già motivo di preoccupazione tra i fan da tempo. Lo scorso dicembre, aveva rivelato: “Faccio dentro e fuori dall’ospedale da un anno e mezzo... ho speso quasi ogni dollaro che avevo per cercare di capire cosa stia succedendo al mio viso”, riferendosi a un misterioso problema di salute.

In un selfie pubblicato per mostrare il volto visibilmente gonfio e deformato, aveva spiegato: "Alcuni medici dicono che ho un parassita che si sposta sul mio viso. Altri dicono che si tratta di edema indotto dallo stress. Personalmente, dico che è colpa di Bravo", la rete televisiva che produce i reality cui ha preso parte.