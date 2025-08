Ferrari, ecco perché è la peggiore "rossa" di sempre

1) Vasseur e lo stesso Leclerc hanno parlato di problemi al telaio della SF25 del monegasco, mesto quarto alla fine. Telaio? Non scherziamo. Russell, pilota inglese della Mercedes, giunto terzo, ha smentito: «Credo che la Ferrari fosse al limite con l’usura del fondo e hanno dovuto agire sulla pressione-gomme». 2) Parole di macigno quelle di Russell. Non solo ha detto la verità sul flop della SF25 di Leclerc ma ha centrato il problema: per andare veloce sino alla fine di un gran premio la Ferrari deve viaggiare bassa accettando però un grosso rischio. Ricordate la terza gara del mondiale in Cina? Viaggiando aderente alla pista, il consumo del pattino sotto la monoposto era andato oltre i limiti causando l’umiliante doppia squalifica delle Rosse. 3) Quindi? A Budapest, prima del terzo stinte temendo punizioni della Fia, si è intervenuti sulla pressione delle gomme della macchina di Leclerc per alzarla, rendendola però inguidabile, come ha ammesso Charles alla fine: «Ero un passeggero, non potevo far nulla». In altre parole, la SF25 va forte se è in conformazione irregolare altrimenti è una lumaca. Surreale ma è così.

La Formula 1 va in vacanza ma la Ferrari è rimandata a settembre. Con votacci bassi e in una tensione che, a Maranello, si potrebbe tagliare con un coltello. Da Budapest pessime le notizie sulla SF25, su Hamilton, sugli imbarazzi di Vasseur nello spiegare il pasticciaccio che ha visto l’incolpevole ed eroico Leclerc precipitare dal primo al quarto posto, e sul dico-non-dico a proposito di tale flop. Ricostruiamo la questione in cinque capitoli-verità.

4) Questa SF25 nata male sta invecchiando peggio e, per tenere il passo dei migliori (McLaren) deve viaggiare bassa. Ma così facendo diventa... fuorilegge e viene squalificata, come accadde in Cina. Un rompicapo assurdo che Vasseur, fresco di riconferma quale team manager, non riesce a risolvere. La rinnovata sospensione posteriore che doveva rendere la SF25 finalmente equilibrata non ha risolto un bel niente: il guaio, evidenziato alla terza gara del campionato, è vivo più che mai alla quattordicesima! In cinque mesi i tecnici voluti da Vasseur non hanno per nulla migliorato la Rossa. In Ferrari si continua a brancolare nel buio e, guardando al futuro, tremano i polsi dei fan delle Rosse: se gli attuali ingegneri capitanati da Serra, inedito dt portato a Maranello da Vasseur dopo il marameo di Newey, sono gli stessi che affinano a Maranello la Ferrari SF26 del prossimo anno, c’è da stare pochissimo allegri.

5) Ultimo pistolotto su Hamilton che, a questo punto della stagione, deve darci delle spiegazioni. Sabato pomeriggio, finito dodicesimo in prova, si è autoaccusato: «Il problema sono io, la Ferrari deve cambiare pilota». Ventiquattro ore dopo, il 40enne londinese ha cambiato registro dopo aver confermato in gara il mortificante dodicesimo posto della qualifica: «Stanno succedendo tante cose sullo sfondo del team, il che non è grandioso». Sir Lewis, ma a cosa si riferiva? A quali spettri presunti? Non è, piuttosto, arrivato il momento di stare un po’ zitti e cercare di andare semplicemente più veloce? Di spingere di più sull’acceleratore come fa Leclerc? Una panchina di Hyde Park è libera e, a fine 2026, si libera Max Verstappen dalla Red Bull.