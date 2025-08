Un Posto al Sole, l'atroce vendetta di Marina: spuntano delle foto...

Pausa estiva per un Posto al Sole. Al centro delle ultime puntate - che andranno in onda dal 4 all’8 agosto - ci sarà Marina Giordano. L'imprenditrice è seriamente intenzionata a mettere in atto la sua vendetta e difficilmente si fermerà. Ma Marina sarà in buona compagnia. A sorprendere tutti anche Damiano, che con un gesto lascerà di stucco i telespettatori.

Ma in cosa consiste la vendetta di Marina? La donna è intenzionata a far pagare a Gennaro Gagliotti tutti i tradimenti e deciderà di dirlo alla moglie. Era da tempo che la Giordano stava trovando il modo per mettere Gagliotti alle strette e adesso finalmente l’ha trovato. Marina, infatti, avrà le foto che provano il tradimento di Gagliotti alla moglie, così deciderà di incontrare Antonietta e mostrarle le immagini, provando così a farla stare dalla sua parte nella "battaglia" contro Gennaro.