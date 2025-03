Eliseo, "Parigi ha parlato con l'ambasciatrice italiana": Macron, vendetta contro Salvini

15 marzo 2025 a

Un caso diplomatico tra Italia e Francia: no, il galletto Emmanuel Macron non gradisce le critiche. Si apprende infatti che l'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, ha partecipato giovedì scorso a un incontro al Quai d'Orsay, sede del ministero degli Esteri francese, in seguito ad alcune recenti dichiarazioni di Matteo Salvini proprio su Macron.

A rilanciare la notizia è Le Figaro nella sua rubrica dedicata alle indiscrezioni. Il quotidiano francese sottolinea che durante il colloquio è stato fatto presente all'ambasciatrice che le parole di Salvini risultano essere "in contraddizione con il Trattato del Quirinale". L'ambasciata italiana ha confermato "un incontro al Quai d'Orsay", precisando però che non si è trattato di una convocazione formale.

Il quotidiano francese, nel riferire dell'incontro, ha ricordato che "durante un viaggio a Milano, il numero 2 del governo italiano Matteo Salvini ha dichiarato: Zelensky chiede la pace, Trump lavora per la pace, Putin vuole la pace, mentre a Bruxelles e a Parigi c'è un matto". Inoltre, Salvini ha aggiunto che l'Italia non accetterà "mai un esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare".

Le parole del vicepremier e leader della Lega erano piovute dopo quanto sostenuto da Macron, il quale parlando alla Francia aveva insistito sulla necessità per l'Europa di ripensare alla propria sicurezza. Macron aveva aggiunto che la Russia è "diventata una minaccia per l'Europa". Durante lo stesso discorso, il galletto aveva esortato i partner europei ad "aprire un dibattito strategico" sulla deterrenza nucleare, proponendo la protezione dell'ombrello atomico francese per il continente.