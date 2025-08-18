Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Pippo Baudo, Massimo Lopez: "La sensazione di una persona sola"

di Roberto Tortoralunedì 18 agosto 2025
Massimo Lopez

Massimo Lopez

2' di lettura

Tra i mille personaggi, e più, lanciati in carriera da Pippo Baudo ce ne sono tre che componevano un trio comico di successo, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, e che nessuno in Italia ha più dimenticato: il trio Massimo Lopez-Anna Marchesini-Tullio Solenghi ha fatto ridere milioni di italiani, molto spesso nei varietà del sabato sera condotti proprio dall’istrionico showman catanese.

A due giorni dal suo trapasso, all’età di 89 anni, è proprio Massimo Lopez a volerlo ricordare, raccontando l’ultimo episodio che lo lega al Pippo nazionale durante l’ultima puntata di Morning News, programma condotto da Dario Maltese: “Il sentimento che prevale è lo stesso della maggior parte della gente, il fatto che lui con i suoi programmi televisivi arrivasse nel cuore di tutti in maniera semplice. Si parla di una persona estremamente colta, che ha visto e considerato lo spettacolo non come un passatempo e una cosa leggera, ma una cosa studiata, provata, organizzata, un lavoro a tutti gli effetti. Per la sua cultura è riuscito ad arrivare nel cuore di tutti"

Quindi, l’aneddoto, relativo all’ultimo incontro durante lo scorso inverno: “È stata l'ultima volta che l'ho visto, siamo andati a casa sua perché avevamo proprio desiderio di incontrarlo, vederlo e parlare con lui. Quell'incontro è stato esattamente come le altre volte. Noi eravamo lì e lui ci raccontava cose della televisione di allora. Non ha mai detto una cosa negativa nei confronti della televisione di oggi, non ha mai parlato male di qualcuno, perché come è stato ripetuto più volte è stata una persona estremamente gentile, un vero signore. Tutto questo manca, avremmo bisogno di quel tipo di gentilezza, quel modo di porsi e anche di raccontare lo spettacolo. Era sulla sedia a rotelle ma era estremamente presente, al 100%. Ha continuato a dirci e insegnarci delle cose parlando. Però ho avuto la sensazione di una persona che fosse molto sola. Infatti ci eravamo detti di rivederci e negli ultimi due mesi avevo provato più volte a telefonare, ma non c'erano risposte. Però neanche lì ho pensato che stesse male, non lo so, forse non volevo immaginarlo così".

Pippo Baudo, Pupo controcorrente: "Grazie per non avermi mai aiutato"

"Desidero salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana ma, soprattut...

L'ultimo saluto Pippo Baudo, con chi arriva sottobraccio Katia Ricciarelli alla camera ardente

Insieme a Sanremo Pippo Baudo, Littizzetto: "Perché ci baciavamo ogni volta che ci vedevamo"

In viale Mazzini Pippo Baudo, Fiorello alla Rai: "Una sua statua al posto del cavallo"

tagpippo baudomassimo lopez

L'ultimo saluto Pippo Baudo, con chi arriva sottobraccio Katia Ricciarelli alla camera ardente

Insieme a Sanremo Pippo Baudo, Littizzetto: "Perché ci baciavamo ogni volta che ci vedevamo"

In viale Mazzini Pippo Baudo, Fiorello alla Rai: "Una sua statua al posto del cavallo"

ti potrebbero interessare

3072x2048

Pippo Baudo, con chi arriva sottobraccio Katia Ricciarelli alla camera ardente

1400x931

Pippo Baudo, Littizzetto: "Perché ci baciavamo ogni volta che ci vedevamo"

960x540

Pippo Baudo, Fiorello alla Rai: "Una sua statua al posto del cavallo"

725x424

Pippo Baudo, Pupo controcorrente: "Grazie per non avermi mai aiutato"