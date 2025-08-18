Pippo Baudo, Massimo Lopez: "La sensazione di una persona sola"

Tra i mille personaggi, e più, lanciati in carriera da Pippo Baudo ce ne sono tre che componevano un trio comico di successo, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, e che nessuno in Italia ha più dimenticato: il trio Massimo Lopez-Anna Marchesini-Tullio Solenghi ha fatto ridere milioni di italiani, molto spesso nei varietà del sabato sera condotti proprio dall’istrionico showman catanese.
A due giorni dal suo trapasso, all’età di 89 anni, è proprio Massimo Lopez a volerlo ricordare, raccontando l’ultimo episodio che lo lega al Pippo nazionale durante l’ultima puntata di Morning News, programma condotto da Dario Maltese: “Il sentimento che prevale è lo stesso della maggior parte della gente, il fatto che lui con i suoi programmi televisivi arrivasse nel cuore di tutti in maniera semplice. Si parla di una persona estremamente colta, che ha visto e considerato lo spettacolo non come un passatempo e una cosa leggera, ma una cosa studiata, provata, organizzata, un lavoro a tutti gli effetti. Per la sua cultura è riuscito ad arrivare nel cuore di tutti".
Quindi, l’aneddoto, relativo all’ultimo incontro durante lo scorso inverno: “È stata l'ultima volta che l'ho visto, siamo andati a casa sua perché avevamo proprio desiderio di incontrarlo, vederlo e parlare con lui. Quell'incontro è stato esattamente come le altre volte. Noi eravamo lì e lui ci raccontava cose della televisione di allora. Non ha mai detto una cosa negativa nei confronti della televisione di oggi, non ha mai parlato male di qualcuno, perché come è stato ripetuto più volte è stata una persona estremamente gentile, un vero signore. Tutto questo manca, avremmo bisogno di quel tipo di gentilezza, quel modo di porsi e anche di raccontare lo spettacolo. Era sulla sedia a rotelle ma era estremamente presente, al 100%. Ha continuato a dirci e insegnarci delle cose parlando. Però ho avuto la sensazione di una persona che fosse molto sola. Infatti ci eravamo detti di rivederci e negli ultimi due mesi avevo provato più volte a telefonare, ma non c'erano risposte. Però neanche lì ho pensato che stesse male, non lo so, forse non volevo immaginarlo così".