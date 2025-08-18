Pippo Baudo, Massimo Lopez: "La sensazione di una persona sola"

Tra i mille personaggi, e più, lanciati in carriera da Pippo Baudo ce ne sono tre che componevano un trio comico di successo, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, e che nessuno in Italia ha più dimenticato: il trio Massimo Lopez-Anna Marchesini-Tullio Solenghi ha fatto ridere milioni di italiani, molto spesso nei varietà del sabato sera condotti proprio dall’istrionico showman catanese.

A due giorni dal suo trapasso, all’età di 89 anni, è proprio Massimo Lopez a volerlo ricordare, raccontando l’ultimo episodio che lo lega al Pippo nazionale durante l’ultima puntata di Morning News, programma condotto da Dario Maltese: “Il sentimento che prevale è lo stesso della maggior parte della gente, il fatto che lui con i suoi programmi televisivi arrivasse nel cuore di tutti in maniera semplice. Si parla di una persona estremamente colta, che ha visto e considerato lo spettacolo non come un passatempo e una cosa leggera, ma una cosa studiata, provata, organizzata, un lavoro a tutti gli effetti. Per la sua cultura è riuscito ad arrivare nel cuore di tutti".