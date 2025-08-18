Sinner, la Siniakova al posto della Navarro: colpaccio Jannik agli Us Open

In attesa di giocare la quarta finale consecutiva contro Carlos Alcaraz (dopo Roma, Parigi e Londra), Jannik Sinner a Cincinnati già pensa al prossimo US Open, al punto da ufficializzare la sua partner nel torneo di doppio misto a New York.
Sarà la ceca Katerina Siniakova. Ha vinto 5 titoli del circuito maggiore in singolare e 30 in doppio. Una scelta, quella dell’italiano, che conferma la sua voglia di competere anche in questa specialità. Doveva essere Emma Navarro la sua compagna di racchetta, ma la statunitense ha dato forfait un paio di giorni fa, preferendo il torneo di Monterrey che è in calendario questa settimana. E ora gli organizzatori si aspettano un altro bel duello, questa volta raddoppiato. Da una parte del campo Sinner e Siniakova, dall’altra Alcaraz ed Emma Raducanu. Del resto, il bottino, per chi vincerà, sarà ghiotto: un milione di dollari da dividersi in due.
La Siniakova è stata numero uno del doppio femminile per ben 161 settimane e attualmente è in seconda posizione. Tra i 30 titoli vinti in doppio, ci sono 10 trofei del Grande Slam (3 Australian Open, 3 Roland Garros, 3 Wimbledon, 1 US Open) e due ori olimpici (Tokyo 2021 con Barbora Krejcikova e Parigi 2024 nel misto con Tomas Machac). Nel 2025 ha conquistato due titoli in doppio femminile (Australian Open e Dubai con Taylor Townsend), uno pesante nel misto (Wimbledon con Sem Verbeek) e un WTA 125 in singolare a Varsavia (quinto titolo in carriera in singolare, dove è attualmente numero 73, con un career high di 27 lo scorso anno).
Tra singolare e doppio, si è messa in cassa da quando è professionista quasi 14 milioni di dollari. Toccherà a Jannik spiegare, quindi, non tanto il perché abbia scelto una partner così forte, bensì perché la Navarro si sia tirata indietro. Anche Jasmine Paolini ha rinunciato, considerando anche che sarà impegnata tra poche ore nella finale di Cincinnati contro Iga Swiatek.
Così Lorenzo Musetti, il suo eventuale partner, ora dovrà duettare con la 23enne statunitense Caty McNally, numero 104 del seeding in singola e 107 nel doppio. Non proprio una prima firma. La formula del doppio misto sarà compressa in due giorni ed il teatro di scontro sarà l’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, nel Queens a New York. La finale si giocherà il 20 agosto, di mercoledì, per Sinner si spera che possa essere “da leoni”.