Pippo Baudo, Littizzetto: "Perché ci baciavamo ogni volta che ci vedevamo"

"Gli ho voluto bene e me ne voleva": Luciana Littizzetto lo ha detto a Repubblica parlando di Pippo Baudo, pilastro della tv italiana, scomparso sabato 16 agosto a 89 anni. Parlando del fatto che spesso si baciassero, la comica torinese, ridendo, ha raccontato: "Sì, tutte le volte che ci vedevamo. Dopo Sanremo, ci veniva naturale". Il riferimento è al Sanremo del 2003, quando lei andò ospite al suo Festival e sulle note di Dreams are my reality la coppia inaugurò la sequenza dei baci. "Che ridere - ha raccontato la comica -. Mi annunciò: 'Luciana dobbiamo fare una cosa potente, vengo da te a casa tua, che dobbiamo pensare a qualcosa di forte'. Chi si immaginava che sarebbe venuto davvero".

A proposito di quella visita inaspettata a casa, ha ricordato: "Entra e si siede sul divano, esattamente di fronte alla televisione: da una parte l’elettrodomestico, dall’altra avevo la tv, in carne e ossa. Era lì, a casa mia, pazzesco se ci penso. Parlammo di tutto e di niente, mai del bacio. Non era previsto. L’idea nacque al momento e funzionò. Dovevamo ballare, gli arrivavo all’ombelico. Paf, scattò il bacio. Mi mancherà molto, come mi manca la Carrà. Grandi dentro".