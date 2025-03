Germania, via libera al "bazooka fiscale": cosa significa e quali sono le conseguenze

18 marzo 2025 a

I legislatori tedeschi hanno approvato un pacchetto di investimenti in difesa e infrastrutture, proposto dal cancelliere in pectore Friedrich Merz, per rafforzare il Paese in un contesto di sconvolgimenti geopolitici.

I deputati del Bundestag hanno votato con un margine di 513 a 207 a favore del cosiddetto "bazooka" fiscale da centinaia di miliardi di euro, che ha richiesto un allentamento del freno al debito sancito dalla costituzione tedesca.

Oltre all’Unione di Cdu/Csu e dei socialisti della Spd, probabili partner del prossimo governo, hanno votato a favore anche i Verdi che non dovrebbero farne parte. Questa votazione irrituale si è resa necessaria agli occhi del Bundestag perché la mozione non avrebbe avuto il supporto necessario dopo l’insediamento del prossimo Parlamento tedesco. Il passaggio segna un netto cambio di passo da parte di Berlino sul controllo del proprio debito pubblico a fronte dell’impellente necessità di potenziare le proprie forze armate, essenziale anche in vista di una più ampia spinta al riarmo all’interno dell’Ue e al conseguente allentamento delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato per consentire ai Paesi membri di aumentare gli investimenti nel comparto militare.