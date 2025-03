George Soros, "perquisite le sedi della Open Society Foundation": Modi gli dichiara guerra

18 marzo 2025 a

Terremoto in casa Soros. Il magnate pro-migranti, che di recente lanciato un'offensiva contro il governo italiano, ha ricevuto una visita spiacevole e inaspettata. Raid di varie squadre di agenti dell'Enforcement Directorate, l'agenzia indiana per la lotta all'evasione fiscale, in otto sedi di Bangalore della Open Society Foundations (OSF), l'organizzazione di George Soros. L'agenzia indiana Pti ha scritto che le autorità hanno dichiarato che le ispezioni sono un nuovo capitolo dell'indagine in corso dal 2016 su presunti finaziamenti illeciti ricevuti dall'organizzazione.

L'OSF li avrebbe ricevuti spacciandoli per pagamenti per collaborazioni o altri attività di consulenza. Soros non ha mai nascosto le sue aperte critiche al governo indiano: nel 2023, alla conferenza di Monaco sulla sicurezza affermò che "Modi non è democratico" e che le inchieste sugli intrecci e gli affari del miliardario Adami potrebbero riaprire la porta della democrazia in India.

Come detto, di recente Civil Liberties Union for Europe (Liberties) - l'Ong finanziata da Soros - aveva duramente attacco il nostro governo perché, a suo dire, starebbe minando le fondamenta dello stato di diritto. "Il governo italiano ha profondamente indebolito lo stato di diritto con la riforma del sistema giudiziario e ha mostrato una forte intolleranza alle critiche dei media”.