George Soros? Con chi si è sposato il figlio Alex (e chi spunta tra gli invitati)

Grandi nozze per la famiglia Soros. Si è sposato Alexander (39 anni), figlio del miliardario George. La fortunata è Huma Abedin (48 anni), ex collaboratrice di Hilary Clinton. La coppia ha pronunciato il fatidico "Sì" vicino alla loro villa da 410 metri quadri sul lungo mare di Shelter Island, negli Stati Uniti. Una festa in grande, con invitati di lusso. Un esempio? Barack e Michelle Obama, la famiglia Clinton e l'ex Ceo di Google Eric Schmidt. Molti di loro sono stati addirittura trasportati in elicottero per raggiungere i due sposi. Ma c'è uin giallo.

Nonostante gli 84 invitati al matrimonio di Soros Junior, ciò che ha focalizzato l'attenzione è stata l'assenza del padre George. Il miliardario 94enne ha preso parte solo alla cerimonia intima avvenuta venerdì 13 giugno 2025 e officiata da un rabbino. Non è chiaro il motivo dell'assenza. Fonti vicine all'imprenditore hanno rassicurato che è in salute.