Macron pronto a distribuire alle famiglie il "manuale di sopravvivenza" in caso di guerra

20 marzo 2025 a

a

a

La Francia non esclude la guerra. Emmanuel Macron sta preparando la distribuzione di un "manuale di sopravvivenza" destinato a ogni famiglia del Paese. L'obiettivo? Fornire ai cittadini strumenti utili per affrontare emergenze di vario genere, comprese catastrofi naturali, attacchi terroristici e conflitti armati sul territorio nazionale. A confermarlo anche un portavoce del premier François Bayrou, per cui la guida aiuterà i cittadini a rafforzare la propria resilienza di fronte a situazioni di crisi. Il documento, composto da 20 pagine, dovrebbe essere distribuito dei prossimi mesi previa prima approvazione da parte del governo.

La Francia non è il primo paese a distribuire manuali di questo tipo. È già accaduto in Svezia e Finlandia. In questo caso i cittadini sono stati "addestrati" a eventuali casi di blackout, interruzioni delle comunicazioni e conflitti militari, oltre che a fenomeni meteorologici estremi. Il documento francese sarà suddiviso in tre sezioni principali e conterrà consigli pratici su come proteggere sé stessi e i propri cari in caso di pericolo imminente.

Macron, con una mano la guerra e con l'altra gli affari

Tra le raccomandazioni più importanti, quella di tenere sempre a portata di mano un elenco di contatti d’emergenza, tra cui vigili del fuoco, polizia e servizi sanitari, ma anche sapere quali frequenze radio seguire in caso di blackout informativi e saper sigillare porte e finestre in caso di incidente nucleare. Di vitale importanza anche possedere un kit di emergenza. Secondo le raccomandazioni del governo, ogni famiglia dovrebbe avere a disposizione: 6 litri di acqua potabile per persona, una dozzina di lattine di cibo a lunga conservazione, batterie e torce elettriche, fondamentali in caso di interruzioni di corrente. E ancora: farmaci di base, come paracetamolo, garze e soluzione fisiologica. "La Francia e l’Europa devono continuare a difendersi e prepararsi, se vogliamo prevenire un conflitto - ha dichiarato Macron durante una visita a una base militare nell’est della Francia -. Nessuno può prevedere cosa accadrà nei prossimi anni".