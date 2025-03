Principe William, blitz in Estonia: in mimetica e in trincea con le truppe inglesi

22 marzo 2025 a

Il principe William in Estonia per le esercitazioni militari con le truppe britanniche impegnate sul fronte orientale della Nato, al confine con la Russia. L'erede al trono inglese è sceso in campo con la mimetica addosso e ha fatto visita al campo militare di Tapa, a soli 130 chilometri dal confine russo, è salito a bordo di un carro armato Challenger 2 ed è anche sceso in trincea.

Il principe del Galles ha incontrato i soldati del Mercian Regiment, di cui è diventato colonnello onorario nel 2023, nell’ambito di un’operazione che segna il più grande dispiegamento militare del Regno Unito all’estero. Si tratta della missione Operation Cabrit, che conta circa 900 uomini, impiegati in rotazione semestrale in Estonia. William ha ispezionato diversi veicoli militari: dall’Archer al Warrior, dal MLRS fino al veicolo da combattimento francese Griffon. Durante la sua visita, ha anche parlato con soldati britannici e francesi. “È bello vedere questa partnership internazionale così forte,” ha detto.

Ai soldati a bordo dell’Archer, poi, ha chiesto: “Com’è guidarlo? Magari dopo ci provo anch’io". Mentre a un gruppo in partenza per un'esercitazione, ha detto: “Spero che la mia visita porti un po’ di stimolo e mantenga tutti vigili". A un certo punto della visita, William ha partecipato a un'operazione di pulizia delle trincee, guardando da vicino non solo le tecnologie belliche usate, ma anche il sistema di supporto psicologico a disposizione dei militari sul campo.

La visita, terminata con un incontro informale con le truppe nel punto di ristoro della base, era pianificata da sei mesi, ma è avvenuta in un momento di forte tensione con Mosca. Il presidente estone Alar Karis ha ringraziato il Regno Unito per la sua presenza costante. William, infine, rivolgendosi ad alcuni rifugiati ucraini ha detto: "È stato un periodo durissimo per voi. Ma ovunque vado, vedo la resilienza e la forza spirituale degli ucraini. Anche quelli che ho incontrato nel Regno Unito mostrano la stessa determinazione".