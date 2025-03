Dublino, morto a 49 anni: come l'ha contagiato il suo cane, un caso sconvolgente 

23 marzo 2025 a

a

a

Una morte assurda quella di Craig Jones, 49enne di Dublino, padre di due figli, trovato dalla moglie in un terribile stato. Il suo colorito era quasi viola ed era profondamente infreddolito. Il motivo sarebbe da ricollegare al beagle di famiglia, che magari per stargli vicino o per dargli affetto aveva leccato una ferita aperta sulla gamba del padrone provocandogli un'infezione.

L'uomo è stato portato immediatamente in ospedale e lì gli è stata diagnosticata la sepsi, una reazione potenzialmente mortale del sistema immunitario a un'infezione. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare: non ha risposto positivamente alle cure e dopo sei arresti cardiaci è morto per insufficienza d'organo a circa 24 ore dall'accaduto. La ferita superficiale con cui la saliva del cane è entrata in contatto derivava dalla psoriasi del 49enne.

"Il vaccino funziona: ecco quando arriverà". Cancro, a un passo dalla rivoluzione medica

Il microbiologo consulente del Connolly Hospital, il dottor Eoghan O'Neill, ha dichiarato che il batterio responsabile per la morte dell'uomo infetta raramente gli esseri umani, ma quando avviene è estremamente pericoloso: "Ha un tasso di mortalità del 33% una volta entrato nel flusso sanguigno". Il 49enne, comunque, era particolarmente vulnerabile alle infezioni a causa dei farmaci che assumeva contro la psoriasi, mentre a 24 anni gli era stata rimossa la milza, come riporta il Daily Mail.