Sinner, chi è davvero il tifoso provocatore: la verità sconcertante sulla rissa a Indian Wells

"Ci vuole calma e sangue freddo…", cantava Luca Dirisio nel 2004 e Jannik Sinner potrebbe aver fatto sua quella massima, perché di solito è sempre posato nei suoi atteggiamenti. Il numero due del mondo è noto per i nervi d’acciaio e per la sua calma quasi glaciale in campo.

C’è voluto davvero parecchio, perciò, per fargli perdere la pazienza durante il torneo di Indian Wells Masters. Qualcosa ha superato il limite. Durante il match vinto contro Joao Fonseca (doppio 7-6 al tie-break, ndr), l’azzurro si è trovato a fare i conti con uno spettatore decisamente sopra le righe.

A un certo punto, nel dodicesimo game del primo set, Sinner non ne ha più potuto: prima si è girato verso la tribuna, poi ha chiesto l’intervento dell’arbitro. Il giudice di sedia è stato costretto a richiamare il pubblico al microfono: "Se poteste evitare di parlare durante il punto, lo apprezzeremmo". Ma a quanto pare il problema non era semplicemente qualche chiacchiera fuori posto. A raccontare cosa è successo davvero è stato uno spettatore seduto a pochi metri dal disturbatore: Nick Novak, atleta olimpico ceco.