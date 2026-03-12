Sinner, chi è davvero il tifoso provocatore: la verità sconcertante sulla rissa a Indian Wells

"Ci vuole calma e sangue freddo…", cantava Luca Dirisio nel 2004 e Jannik Sinner potrebbe aver fatto sua quella massima, perché di solito è sempre posato nei suoi atteggiamenti. Il numero due del mondo è noto per i nervi d’acciaio e per la sua calma quasi glaciale in campo.
C’è voluto davvero parecchio, perciò, per fargli perdere la pazienza durante il torneo di Indian Wells Masters. Qualcosa ha superato il limite. Durante il match vinto contro Joao Fonseca (doppio 7-6 al tie-break, ndr), l’azzurro si è trovato a fare i conti con uno spettatore decisamente sopra le righe.
A un certo punto, nel dodicesimo game del primo set, Sinner non ne ha più potuto: prima si è girato verso la tribuna, poi ha chiesto l’intervento dell’arbitro. Il giudice di sedia è stato costretto a richiamare il pubblico al microfono: "Se poteste evitare di parlare durante il punto, lo apprezzeremmo". Ma a quanto pare il problema non era semplicemente qualche chiacchiera fuori posto. A raccontare cosa è successo davvero è stato uno spettatore seduto a pochi metri dal disturbatore: Nick Novak, atleta olimpico ceco.
Dopo che le telecamere lo avevano inquadrato, molti utenti sui social avevano pensato fosse lui il responsabile delle provocazioni. Così Novak ha deciso di chiarire pubblicamente sui social: "Annuncio pubblico, NON stavo importunando Sinner, era il ragazzo accanto a me. Lo giuro! Sono un tifoso di Sinner!".
Poi ha spiegato nel dettaglio cosa accadeva durante gli scambi: "Era solo quel tizio all’estrema destra. Non smetteva di infastidire Sinner ogni volta che c’era silenzio. Lo ha fatto anche un paio di volte dopo essere stato affrontato. Il tizio vestito di nero con i capelli lunghi continuava a molestare Sinner ogni volta che si trovava proprio vicino a lui. Lo provocava ogni volta che si faceva silenzio. Gli urlava e gli chiedeva perché avesse perso il doppio il giorno prima, poi lo provocava ogni volta che commetteva un errore".
Insomma, più che un tifoso rumoroso, un vero provocatore seriale. Nonostante tutto, Sinner non ha perso la testa. Ha stretto i denti, ha annullato tre set point e ha portato a casa la partita in due set tiratissimi. Con buona pace degli odiatori seriali.
