Donnarumma, notte da incubo: la papera che apre la goleada Real

Serata da dimenticare per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nella sconfitta del Manchester City al Bernabeu contro un Real Madrid sorprendente. Tutti si aspettavano lo squadrone di Pep Guardiola, invece la scena se l’è presa Federico Valverde, autore di una tripletta nel primo tempo che ha steso i campioni inglesi e firmato il 3-0 finale.

Il capitano uruguaiano ha giocato una partita semplicemente perfetta, approfittando anche di una difesa del City disorientata e di una serata complicatissima per il portiere italiano. Donnarumma è apparso incerto su tutte e tre le reti, finendo spesso fuori posizione e lasciando spazio alle conclusioni precise del centrocampista madridista. Poi, però, si è rifatto nel secondo tempo con il rigore parato sul (brutto) tiro di Vinicius jr., comunque applaudito dal suo pubblico nonostante lo sbaglio.

E pensare che il Real si presentava alla sfida con diverse assenze pesanti, tra cui Mbappé, Bellingham e Rodrygo, oltre ad altri quattro infortunati. Nonostante questo, la squadra di Álvaro Arbeloa ha trovato proprio in Valverde l’uomo capace di cambiare la partita e di entrare nella storia del club. Nella lunga tradizione europea dei Blancos, infatti, solo un altro centrocampista era riuscito a segnare tre gol in una partita di Champions League: Pirri, nel lontano 1968.

Il primo colpo è arrivato dopo 20 minuti, con il giocatore bravo a sfruttare un lancio lungo e a sorprendere Donnarumma. Poco dopo è arrivato il raddoppio, nato da un’azione veloce e concluso con un diagonale che ha colto ancora impreparato il portiere azzurro. Il terzo gol, poco prima dell’intervallo, è stato invece una giocata di classe pura: sombrero elegante e conclusione al volo che ha chiuso virtualmente la gara. Nella ripresa Donnarumma ha almeno evitato un passivo ancora più pesante parando il rigore a Vinicius, episodio che avrebbe potuto trasformare la sconfitta in una vera umiliazione. Ma il City di Gigio e dell’ex Milan Tijjani Reijnders, subentrato solo nella ripresa, non è mai riuscito a reagire davvero, lasciando il Bernabeu tra i fischi e con una qualificazione ora tutta da inseguire.