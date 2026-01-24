Rapine con il cane, nuova “moda”

Arrestati dopo avere messo a segno delle rapine minacciando le vittime con il proprio cane. Continua l’emergenza maranza a Milano dove nella giornata di ieri la polizia ha fermato due cittadini egiziani di 29 e 30 anni, regolari ma con precedenti, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione. Tutto ha avuto inizio nella serata di domenica 18 gennaio quando alcuni equipaggi delle volanti erano intervenute all’angolo tra via Padova via Conegliano per una rissa. Agli agenti era stata denunciata la presenza sulla scena di un pastore belga.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti poco prima due soggetti avevano messo a segno una rapina utilizzando una catena e un coltello ai danni di un cittadino marocchino di 23 anni e di un cittadino egiziano di 19 anni al quale era stato sottratto il telefono cellulare. Entrambe le vittime avevano confermato che contro di loro era stato sguinzagliato un cane di grosse dimensioni.