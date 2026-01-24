Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Rapine con il cane, nuova “moda”

di Alessandro Aspesisabato 24 gennaio 2026
Rapine con il cane, nuova “moda”

1' di lettura

 Arrestati dopo avere messo a segno delle rapine minacciando le vittime con il proprio cane. Continua l’emergenza maranza a Milano dove nella giornata di ieri la polizia ha fermato due cittadini egiziani di 29 e 30 anni, regolari ma con precedenti, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione. Tutto ha avuto inizio nella serata di domenica 18 gennaio quando alcuni equipaggi delle volanti erano intervenute all’angolo tra via Padova via Conegliano per una rissa. Agli agenti era stata denunciata la presenza sulla scena di un pastore belga.
Secondo quanto ricostruito dai poliziotti poco prima due soggetti avevano messo a segno una rapina utilizzando una catena e un coltello ai danni di un cittadino marocchino di 23 anni e di un cittadino egiziano di 19 anni al quale era stato sottratto il telefono cellulare. Entrambe le vittime avevano confermato che contro di loro era stato sguinzagliato un cane di grosse dimensioni.

tag
cane
rapina

Il tentato colpo Roma, sventata rapina in banca: cinque arresti grazie all’operazione della Polizia

Il caso Jonathan Rivolta: chi è l'uomo che ha ammazzato il ladro a coltellate

Varese-Magenta Varese, rom tenta rapina: il padrone di casa lo uccide. Caos in ospedale

ti potrebbero interessare

Beppe Sala s'inventa il complotto: "Milano? C'è un problema sicurezza, ma..."

Beppe Sala s'inventa il complotto: "Milano? C'è un problema sicurezza, ma..."

Redazione
Centrodestra, "tentazione primarie": partono le manovre

Centrodestra, "tentazione primarie": partono le manovre

Claudia Osmetti
L’armadio storico della famiglia Zegna

L’armadio storico della famiglia Zegna

Daniela Mastromattei
Varese, rom tenta rapina: il padrone di casa lo uccide. Caos in ospedale

Varese, rom tenta rapina: il padrone di casa lo uccide. Caos in ospedale

Redazione