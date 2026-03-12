Libero logo
Enrica Bonaccorti, l'ultima apparizione in tv: "Cosa non voglio ai miei funerali"

di
giovedì 12 marzo 2026
1' di lettura

"Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho dovuto ricominciare la chemioterapia”: Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, l'aveva detto in una delle sue ultime apparizioni televisive, a Verissimo su Canale 5 il 25 gennaio scorso. La conduttrice aveva scoperto la malattia meno di un anno fa. E per diversi mesi aveva deciso di combattere da sola. Poi la scelta di aprirsi. “La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa. Non solo il pubblico, ma anche tanti amici. Non sono disperata, non ho neanche tante speranze, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa”, aveva raccontato dopo quattro mesi di silenzio.

Nelle ultime settimane era stata ospite non solo di Silvia Toffanin ma anche di Domenica In e de La Volta Buona su Rai 1. A Verissimo, però, aveva detto che le sue condizioni erano peggiorate: “Speravo di stare meglio, invece ho ripreso a fare le chemio perché non era cambiato granché. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così. Io mi imbarazzo, vergogno, per tutta l’attenzione che ricevo”. Nello studio di Canale 5 aveva anche fatto una richiesta ben precisa: "Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento. I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte, non sono vivi. Al mio funerale non voglio fiori“.

