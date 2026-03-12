Djokovic, il punto miracolo contro Draper: è lo scambio più bello del 2026

Carlos Alcaraz batte anche Casper Ruud ed è ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per il quinto anno consecutivo. Una grande prova da parte del numero 1 al mondo (nessuna chance di break concessa e 88% di punti vinti con la prima di servizio), che conquista così la 33^ vittoria consecutiva su cemento indoor e resta imbattuto in questo 2026.

Ai quarti di finale, lo spagnolo sfiderà Cameron Norrie. Già campione nel 2021 a Indian Wells, il britannico ha superato il qualificato australiano Rinky Hijikata in due set per 6-4, 6-2. Ai quarti anche Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 11, ha battuto l'americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 27 minuti di gioco.

Si è chiusa invece con la rimonta di Jack Draper la straordinaria sfida contro Novak Djokovic. Il match è finito con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 in due ore e 37 minuti di gioco in favore del britannico che, alla sesta partita dopo l'infortunio, continua così la difesa del titolo in quel di Indian Wells. Confronto tiratissimo, con un punto strappato da Nole con un paio di salvataggi miracolosi che si candida già a diventare lo scambio del torneo. Per la stanchezza, il serbo quasi 39enne è crollato in campo, sfinito e contento.

"Stasera ho vinto grazie alla determinazione. Ho cercato di risolvere i problemi che si presentavano, dando il massimo e mantenendo un atteggiamento positivo - ha detto il vincitore -. Quando torni dopo un'assenza lunga hai bisogno di ritrovare fiducia per chiudere contro campioni di questo livello. Scendere in campo contro Novak, per me il più grande tennista che esista, qualcuno che ammiro e guardo fin da quando ero bambino, è incredibile. Quello che è successo mi rende incredibilmente orgoglioso di me stesso".