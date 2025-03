Birmania e Thailandia, terremoto di magnitudo 7,7: il timore di "centinaia di morti"

Terremoto di magnitudo 7,7 in Birmania: è successo alle 14.20, ora locale, di venerdì 28 marzo, le 7.50 italiane. La forte scossa ha causato danni anche nella vicina Thailandia. Un grattacielo in costruzione nella capitale, Bangkok, è crollato. Dispersi i 43 operai che ci stavano lavorando. Due di questi sarebbero morti. I loro corpi sono stati estratti dalle macerie. Dodici minuti dopo la prima scossa, ce n'è stata una seconda, di intensità 6.4. Nel frattempo, in Thailandia è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il bilancio ufficiale per ora è di 25 morti accertati ma altre fonti stimano cifre ben maggiori, L'Us Geological Service parla di "migliaia di morti possibili" vista l'intensità del sisma. Fonti della Bbc parlano di "centinaia di morti". In sei distretti è stato dichiarato lo stato di emergenza: la Croce Rossa internazionale riferisce che sono saltate le linee dell'elettricità e sono crollati ponti e strade.

Un'area in cui sono state registrate molte vittime è quella dove si trova l'ospedale di Naypyidaw, la capitale del Myanmar. Anche lì la giunta al potere ha dichiarato lo stato d'emergenza in sei regioni e ha lanciato una rara richiesta di aiuti umanitari internazionali. Diversi testimoni hanno riferito al sito Myanmar Now che alcune parti dello storico Mandalay Palace a Mandalay sono state gravemente danneggiate. Mentre un ponte a Sagaing Township, nella regione di Sagaing, è stato completamente distrutto dal terremoto.