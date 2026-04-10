Corna, il Paese dove si tradisce di più (e i dati pazzeschi sull'Italia)

Paese famoso per il turismo sessuale, la Thailandia sarebbe anche quello con i coniugi più infedeli al mondo: addirittura il 51% delle persone avrebbe messo le corna al partner. Dopo gli asiatici si piazza col 46% la Danimarca, medaglia di bronzo alla Germania appena al di sotto dei vicini scandinavi. L’Italia, esclusa dai mondiali di calcio, in questa attività invece se la cava discretamente: siamo appena giù dal podio, 4° posto col 44%. Prima di continuare, è il caso di avvertire che lo studio lo ha fatto Bedbeeble: una piattaforma online nata nel 2020 che fornisce informazioni complete, recensioni generate dagli utenti e consigli di esperti su giocattoli sessuali e prodotti per adulti. E i suoi frequentatori sono persone in cerca di consigli, suggerimenti e raccomandazioni su intimità, giocattoli per adulti e benessere sessuale, probabilmente un po’ più spregiudicate della media dei connazionali, potrebbero aver influenzato i risultati. Comunque lo studio afferma di essersi affidato alle “confessioni” di campioni significativi, e spiega anche che la proporzione di gente che ammette di non essere stata fedele a livello mondiale è cresciuta dal 5% del 1960 al 23% del 2023. Ovviamente, bisognerebbe decifrare se è cresciuta la disinvoltura sessuale o solo la sincerità.
Pure per fare le corna tocca essere di sinistraCom’è bacchettona la letterina di Mirella Serri a Francesco Merlo sulla relazione extraconiugale di Matteo ...
Dopo l’Italia, nella top ten stanno la Francia col 43%, la Norvegia col 41, il Belgio col 40, la Spagna col 39, la Finlandia e il Regni Unito col 36. Il più fedele sarebbe invece la Città del Vaticano, con solo il 3%. Lo precedono l’Uruguay col 10%, la Slovenia con l’11, San Cristopher e Nevis con il 12, Trinidad e Tobago col 13, Andorra col 14, la Polonia e Antigua e Barbuda con il 16, Barbados col 21, il Cile col 22 e la Svizzera col 25. La presenza degli elvetici sembra in effetti in armonia con quella barzelletta secondo cui «il paradiso è quel posto dove i meccanici sono tedeschi, i poliziotti inglesi, i cuochi francesi gli amanti italiani e tutto è organizzato dagli svizzeri, mentre all'inferno gli amanti sono svizzeri, i cuochi inglesi, i poliziotti tedeschi, i meccanici francesi e tutto è organizzato dagli italiani». Però la presenza di ben quattro Paesi caraibici negli ultimi dieci posti è un po’ sorprendente, considerati certi stereotipi sulla regione.
Caterina Balivo, il dramma delle corna: "Come le ho scoperte"Un aneddoto mai rivelato prima, quello che si è lasciata sfuggire Caterina Balivo durante La Volta Buona. In onda...
Oltre ai Paesi, lo studio ha analizzato anche come l'infedeltà vari con l’età. Secondo i dati raccolti, i tassi sono molto bassi tra i giovani, con il 3% a 18 anni. Ma aumentano con l’età e il picco del 25% si registra tra i 58 anni e i 63 anni, prima di un ulteriore calo nelle fasce d’età più avanzate. Negli uomini, sempre a livello mondiale, la percentuale parte dal 4% a 18 anni, raggiunge il picco tra i 58 e i 63 anni, al 25%, e scende al 13% a 80 anni. Nelle donne parte dall’1% a 18 anni, raggiunge il picco del 14% tra i 58 e i 59 anni, e scende al 5% a 80 anni. Ma il fatto che in quasi tutte le fasce d’età gli uomini ammettano più spesso l’infedeltà rispetto alle donne potrebbe dipendere da una maggior disinvoltura, piuttosto che dalla realtà. Lo studio ammette in effetti il limite delle risposte auto-dichiarate.