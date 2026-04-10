Corna, il Paese dove si tradisce di più (e i dati pazzeschi sull'Italia)

Paese famoso per il turismo sessuale, la Thailandia sarebbe anche quello con i coniugi più infedeli al mondo: addirittura il 51% delle persone avrebbe messo le corna al partner. Dopo gli asiatici si piazza col 46% la Danimarca, medaglia di bronzo alla Germania appena al di sotto dei vicini scandinavi. L’Italia, esclusa dai mondiali di calcio, in questa attività invece se la cava discretamente: siamo appena giù dal podio, 4° posto col 44%. Prima di continuare, è il caso di avvertire che lo studio lo ha fatto Bedbeeble: una piattaforma online nata nel 2020 che fornisce informazioni complete, recensioni generate dagli utenti e consigli di esperti su giocattoli sessuali e prodotti per adulti. E i suoi frequentatori sono persone in cerca di consigli, suggerimenti e raccomandazioni su intimità, giocattoli per adulti e benessere sessuale, probabilmente un po’ più spregiudicate della media dei connazionali, potrebbero aver influenzato i risultati. Comunque lo studio afferma di essersi affidato alle “confessioni” di campioni significativi, e spiega anche che la proporzione di gente che ammette di non essere stata fedele a livello mondiale è cresciuta dal 5% del 1960 al 23% del 2023. Ovviamente, bisognerebbe decifrare se è cresciuta la disinvoltura sessuale o solo la sincerità.

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Dopo l’Italia, nella top ten stanno la Francia col 43%, la Norvegia col 41, il Belgio col 40, la Spagna col 39, la Finlandia e il Regni Unito col 36. Il più fedele sarebbe invece la Città del Vaticano, con solo il 3%. Lo precedono l’Uruguay col 10%, la Slovenia con l’11, San Cristopher e Nevis con il 12, Trinidad e Tobago col 13, Andorra col 14, la Polonia e Antigua e Barbuda con il 16, Barbados col 21, il Cile col 22 e la Svizzera col 25. La presenza degli elvetici sembra in effetti in armonia con quella barzelletta secondo cui «il paradiso è quel posto dove i meccanici sono tedeschi, i poliziotti inglesi, i cuochi francesi gli amanti italiani e tutto è organizzato dagli svizzeri, mentre all'inferno gli amanti sono svizzeri, i cuochi inglesi, i poliziotti tedeschi, i meccanici francesi e tutto è organizzato dagli italiani». Però la presenza di ben quattro Paesi caraibici negli ultimi dieci posti è un po’ sorprendente, considerati certi stereotipi sulla regione.

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