Myanmar, oltre 1000 morti dopo il terremoto

Lo riporta la Cnn. "L'Usgs ha emesso un'allerta rossa per le vittime stimate del terremoto, indicando 'alte vittime e danni ingenti'. Il governo militare del paese ha riportato la morte di almeno 144 persone finora - si legge -, ma e' probabile che il numero aumenti man mano che vengono rimosse altre macerie e recuperati i corpi". In questo momento poiché le comunicazioni sono danneggiate, l'entità del disastro resta difficile da valutare e il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente peggiorare in modo significativo.

La terra trema in Birmania. Un potente terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito il Myanmar centrale, come annunciato dallo ...

Secondo i geologi americani mai prima d'ora un terremoto di tale intensità aveva colpito il Myanmar in più di un secolo. Le scosse sono state abbastanza potenti da seminare il terrore a 1.000 chilometri dall'epicentro, tra milioni di abitanti di Bangkok, dove i terremoti vengono raramente avvertiti. I soccorritori si sono alternati nella ricerca dei sopravvissuti per tutta la notte tra le macerie di un edificio di 30 piani in costruzione, crollato in pochi secondi a causa delle scosse. Il crollo ha travolto decine di lavoratori, intrappolati in una montagna di macerie e travi d'acciaio deformate.