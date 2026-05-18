Jannik Sinner, le sconcertanti parole dopo il trionfo: "Non può durare, irrealistico"

Da Panatta a Sinner, dopo 50 anni il Foro Italico parla di nuovo… italiano, con la vittoria di Jannik Sinner su Casper Ruud. Il tennista altoatesino ha conquistato sei Masters 1000 di fila, ma da atleta perfezionista qual è non si lascia travolgere dall’entusiasmo. Il numero uno del tennis mondiale, infatti, chiarisce che la condizione mostrata nelle ultime settimane non è sostenibile per tutta la stagione. Dopo un torneo dominato e un livello di continuità altissimo, il tennista azzurro invita alla prudenza.

In conferenza stampa Sinner analizza il momento fisico e mentale. Spiega che il calendario del tennis è lungo e che mantenere sempre lo stesso standard richiede uno sforzo enorme. Il carico di partite, gli spostamenti e le pressioni dei grandi tornei rendono difficile replicare prestazioni così elevate in ogni settimana dell’anno. Il messaggio è chiaro: la continuità assoluta non è realistica. Il passaggio più diretto arriva nelle parole riportate dopo la finale di Roma. Sinner afferma che “non potrà durare” questo livello per tutta la stagione. Poi aggiunge che è “irrealistico stare così per tutta la stagione”, riferendosi alla serie di risultati e alla qualità espressa tra allenamenti e match ufficiali. Una dichiarazione che smorza ogni lettura di dominio assoluto e continuo. Le sue parole vengono lette anche come una forma di gestione delle aspettative: “Dobbiamo andare veramente torneo dopo torneo. La cosa più importante, quello che ho detto anche in campo, è che fisicamente devi star bene. Altrimenti non vai da nessuna parte. È per questo che ringrazio il mio team per la parte fisica. Stiamo lavorando tanto. Per me la cosa più importante è il corpo. Poi a tennis giocano bene tutti". Dopo il successo agli Internazionali, Sinner si proietta già sui prossimi appuntamenti del circuito ATP. Ora è importante riposarsi in vista del Roland Garros, grande obiettivo del 2026 da provare a centrare, vista anche l’assenza di Carlos Alcaraz. Il messaggio finale è di equilibrio. Il tennista italiano riconosce il momento positivo ma ne limita subito la portata, ricordando la natura del circuito e le sue difficoltà. Nel circuito ATP la stagione è lunga e restano ancora tre Slam da giocare, per poi finire in bellezza alle ATP Finals.