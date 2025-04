Santo Domingo, crolla il tetto della discoteca "Jet Set": almeno 100 morti

Il crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo ha provocato almeno 100 morti. Il bilancio non è ancora definitivo mentre i soccorritori sono ancora impegnati nella ricerca di possibili superstiti e nel recupero dei cadaveri. Il disastro è avvenuto alle 00:44 ora locale durante un concerto del popolare cantante merengue Rubby Perez, 69 anni, che i media locali hanno annoverato tra i morti anche se non ci sono conferme ufficiali. Più di 370 soccorritori con 150 ambulanze stanno scavando senza sosta tra le macerie. Dall’alto si vede la struttura del ’Jet Set’ con il buco lasciato dal tetto crollato. Una gru da cantiere ha contribuito alla rimozione dei blocchi. L’ultimo bilancio è di 155 feriti. Decine di persone si sono affollate intorno alla discoteca, così come fuori dagli ospedali e dall’obitorio, per cercare notizie dei parenti. "Il governo del Cile esprime le sue condoglianze al governo della Repubblica Dominicana per le vittime del crollo del tetto di una discoteca nella capitale, Santo Domingo".

È quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri cileno, che invia le sue condoglianze e la propria solidarietà alle vittime della tragedia, augurando "una pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite". È salito ad almeno 79 morti e 220 feriti il bilancio delle vittime nel crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo (Repubblica Dominicana). Lo hanno reso noto le autorità, che hanno dispiegato i soccorsi per trovare le vittime e assistere i feriti. L’incidente è avvenuto nella discoteca "Jet Set" durante un concerto del cantante Rubby Perez. I lavori di ricerca dei sopravvissuti sono in corso e le persone ferite sono state trasferite in diverse strutture sanitarie. Sul posto sono arrivati il direttore delle emergenze, i ministri della Difesa e della Sanità e il presidente, Luis Abinader.

"Ci dispiace profondamente per questa tragedia. Abbiamo seguito il caso minuto per minuto. Tutti gli organismi di soccorso stanno fornendo l’assistenza necessaria e lavorando instancabilmente", ha detto Abinader.