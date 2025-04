Estonia, Lettonia, Lituania: la grande muraglia, mille km di fortificazioni

Questi gli comunicò che «in futuro le piccole nazioni dovranno scomparire» e, dopo aver stanziato 20mila militari sovietici sul suo territorio, lo informò dell’imminente annessione. Estonia, Lettonia e Lituania si ricordano bene dell’antica lotta con la Russia per il dominio del Baltico. Stavolta, però, non si tratta solo della loro sopravvivenza nazionale - sia nel 1940 che alla fine degli anni Ottanta, quando i tre lottavano per l’indipendenza dall’Urss, l’Occidente se ne lavò le mani- ma di quella dell’Europa intera. Mentre l’Ue sonnecchiava, le Repubbliche si sono portate avanti e sono al lavoro per costruire una linea difensiva lungo i 965 chilometri di confine con Russia e Bielorussia: circa mille bunker di cemento, trincee, fossatianticarro, ricci cechi (travi in metallo saldate a forma di tripode), denti di drago (piramidi in cemento utilizzate per ostacolare i veicoli blindati), filo spinato, depositi di munizioni e rifugi per i rifornimenti.

La convinzione, ha dichiarato al Telegraph Gabrielius Landsbergis, ex ministro degli Esteri della Lituania, è che «il momento più pericoloso sarà subito dopo un cessate il fuoco in Ucraina». In questo senso va letta la decisione, presa anche da Polonia e Finlandia, di ritirarsi dal trattato di Ottawa che mette al bando le mine antiuomo («Non possiamo combattere la Russia con una mano legata dietro la schiena», ha spiegato Raimond Kaljulaid, capo della delegazione estone presso la Nato). La Lituania, inoltre, ha recentemente abbandonato anche la Convenzione di Oslo, il trattato internazionale che vieta l’uso delle bombe a grappolo. A dimostrazione del fatto, ha spiegato il ministro della difesa lituano Dovile Sakaliene, che «siamo pronti a usare tutto per difenderci».

Secondo un rapporto dell’intelligence danese, una volta conclusa o congelata la guerra in Ucraina, la Russia sarà in grado di riarmarsi rapidamente. In appena sei mesi Mosca potrebbe «combattere una guerra locale in un Paese confinante», in due anni potrebbe essere in grado di «combattere una guerra regionale contro diversi Paesi nella regione del Mar Baltico», in cinque potrebbe arrivare a «una guerra su larga scala» in Europa. Nel 2023 la Nato ha firmato un piano per difendere “ogni centimetro” dei Paesi baltici e schiera, a rotazione nei tre stati, forze multinazionali delle dimensioni di un battaglione.

Non solo: la Lettonia è difesa da una forza internazionale guidata dal Canada, una brigata tedesca protegge la Lituania e circa mille soldati britannici proteggono l’Estonia. È abbastanza? Secondo Tallinn, Riga e Vilnius no. Vogliono brigate pronte al combattimento e una presenza Nato permanente. La Lituania, inoltre, non può permettersi di guardare solo a est: il confine ostile si estende a sud-ovest, dove c’è la roccaforte russa di Kaliningrad. Sono altri 114 chilometri da difendere. A sud, infine, si trova il corridoio di Suwałki, 65 chilometri a cavallo del confine tra Lituania e Polonia, strategicamente cruciale per il collegamento tra l’oblast’ di Kaliningrad e la Bielorussia.