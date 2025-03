Aereo spia russo nello spazio della Nato: "Minaccia significativa"

Aereo spia russo nello spazio della Nato. A diffondere la notizia è il quotidiano Bild secondo cui nella mattinata di giovedì 27 marzo due Eurofighter dell'aeronautica tedesca sono decollati per intercettare un aereo russo che volava nello spazio aereo della Nato. L'aereo, che non ha acceso il transponder né ha risposto ai messaggi radio, rappresentava quindi una minaccia significativa per il traffico aereo civile. D'altronde, stando alle prime informazioni, si trattava di un aereo spia russo del tipo Ilyushin Il-20M.

Gli aerei tedeschi hanno scortato per diversi chilometri il velivolo da ricognizione russo a est dell'isola di Ruegen. Pochi minuti dopo, l'Ilyushin ha virato, tornando a volare verso l'enclave russa sul Baltico di Kaliningrad. La Bild sarebbe anche in possesso della foto scattata dai caccia tedeschi all'aereo russo. Sempre il quotidiano riporta che non si tratterebbe della prima volta: aerei russi occasionalmente punterebbero lo spazio aereo della Nato per testare le sue capacità di reazione.