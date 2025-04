Elicottero nell'Hudson: strage a New York

Un elicottero si è schiantato nel fiume Hudson a New York, ha riferito la polizia, mentre i soccorritori marittimi intervenivano sul posto. Le immagini mostrano i pattini di atterraggio dell’elicottero sporgere dal fiume accanto alla West Side Highway di Manhattan, mentre diverse imbarcazioni si accalcavano intorno al luogo dell’impatto.

Almeno quattro persone sono state recuperate dall’acqua e trasportate in ospedale nel New Jersey, uno sarebbe una bambino di 10 anni. Nell’agosto 2009, sempre nell’Hudson cadde un elicottero dopo uno scontro con un aereo da turismo: morirono 5 italiani, due erano adolescenti. Il fiume è un canale di navigazione molto trafficato ed è stato teatro del drammatico incidente del 2009, quando un aereo della US Airways atterrò sano e salvo in acqua con tutte le 155 persone a bordo che si salvarono, soprannominato «Miracolo sull’Hudson». «A causa di un incidente in elicottero nel fiume Hudson, nei pressi della West Side Highway e di Spring Street, si prevedono veicoli di emergenza e rallentamenti del traffico nelle aree circostanti», ha scritto il Dipartimento di Polizia di New York in un comunicato. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato di «aver ricevuto la chiamata alle 15:17 (20:17 italiane)» riguardo a un «elicottero in acqua», ma non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni.

Moment of the Hudson bay helicopter crash it appears the blades came completely off the rotary system

