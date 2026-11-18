Il dibattito politico sta diventando sempre più infuocato. Lo vediamo in Italia, con maggioranza e opposizione che ogni giorni si lanciano pesanti accuse. Chi grida al “ritorno del fascismo” e chi invece parla di sfascia conti del Paese. Lo scontro si acccende soprattutto in tv, con ospiti e opinioni che il più delle volte, non riescono a contenere il loro disprezzo per l’altra parte politica. Ma, almeno per il momento, non si è ancora arrivati alle scene viste in Armenia dove in tv ci si prende addirittura a calci e pugni.

In questi giorni sui social è diventato virale un video tratto da un programma televisivo armeno. Un dibattito televisivo andato in onda su una tv pubblica si è trasformato in una vera e propria rissa. Tutta in diretta. I protagonisti dell’episodio sono il giornalista Boris Murazi e il commentatore politico Harutyun Mkrtchyan. A scatenare l’episodio vergognoso una domanda del commentatore su una presunta relazione personale del giornalista in questione con l’ex presidente armeno Sargsyan.

E sotto al video in tanti hanno lasciato comemnti pieni di ironia: “Da noi sarebbe impossibile, vanno tutti a pranzo insieme”, “Sì sono Armenati…”, “Che vergogna, questi cialtroni fanno perdere la faccia ad un popolo intero!”, “Questi sono quasi peggio dei nostri politici”.