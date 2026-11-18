Gli occhi del mondo intero sono puntati su Shenzhen. Giovedì mattina - alle ore 7.30 italiane - è previsto il vertice dei leader dei 21 paesi membri dell’Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico). In quell’occasione, è previsto l’incontro fra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. L’evento sarà osservato in tutto il mondo con particolare attenzione, visto il periodo segnato da molteplici crisi a livello mondiale. Si parlerà dei colloqui sul nucleare, di Ucraina, di Iran e dei nuovi equilibri mondiali.

L’ACCOGLIENZA “ANTI-CONVENZIONALE” - Attenzione non solo mediatica, ma anche nei rituali. Il primo ‘a infrangere le regole’ è il padrone di casa, Xi Jinping. All’arrivo di Donald Trump, il presidente della Repubblica Popolare Cinese ha accolto il presidente degli Stati Uniti sotto le scalette dell’Air Force One all’aeroporto di Shenzhen. Poi il gesto clamoroso: con un caloroso abbraccio, una lunga stretta di mano e un mazzo di fiori. Poi gli inni nazionali - prima quello statunitense e poi quello cinese - prima del rompete le righe e la ripartenza in auto. Lo scorso settembre, era stato il presidente americano a rompere il cerimoniale, ricevendo Xi sulla porta della Casa Bianca.

LA POSIZIONE DI XI JIMPING - Il presidente cinese si auspica una “relazione costruttiva e strategicamente stabile tra Cina e Usa”, così riferisce l’agenzia Xinhua. “Attendo con interesse un approfondito scambio di vedute con lei sulle principali questioni riguardanti le relazioni sino-americane, la cooperazione nell’area Asia-Pacifico e la situazione internazionale, con l’obiettivo di promuovere una relazione costruttiva e strategicamente stabile tra le nostre due nazioni”, ha poi aggiunto.

PRESENTE ANCHE PUTIN - Il presidente russo è arrivato a Shenzhen un giorno prima di Donald Trump. Vladimir Putin e Xi Jinping hanno trascorso oltre due ore insieme, pranzando anche in compagnia. Secondo quanto riferito dal Cremlino, i due leader hanno discusso di negoziati e della cooperazione in settori quali energia, finanza e intelligenza artificiale.

PREVISTO INCONTRO TRUMP-PUTIN - Secondo quanto riportato da Axios, che riporta le voci di un funzionario statunitense, domani ci sarà il faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump. A Shenzhen, i due si sono stretti pubblicamente la mano, in quello che è il primo incontro tra i due dall’agosto del 2025. Putin non ha dubbi sul vertice con il tycoon e Xi Jinping: Mi aspetto che l’incontro trilaterale programmato a margine del vertice (APEC), sarà estremamente utile”. Tuttavia, prima dell’agenzia americana, il Cremlino aveva comunicato che l’incontro non sarebbe stato bilaterale. “Non si tratta di un formato bilaterale. Difficilmente ci saranno il tempo e l’opportunità per colloqui approfonditi, e nessuno si aspetta che ciò accada”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

LA FOTO ISTITUZIONALE - Intanto, i tre leader mondiali hanno posato nella foto ufficiale. Il presidente cinese Xi Jinping, al centro e accanto alla moglie Peng Liyuan, il presidente statunitense Donald Trump al suo fianco e il leader russo Vladimir Putin accanto alla moglie di Xi sono in prima fila: è questa l’immagine dei leader dell’Asia-Pacifico (Apec).