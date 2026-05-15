Maldive, la sesta italiana sopravvissuta: cosa è successo sulla Duke of York

C’è una sopravvissuta, una studentessa di Genova che faceva parte del gruppo di italiani coinvolto nel drammatico incidente durante un’immersione alle Maldive, ma non è mai entrata in acqua. Una scelta casuale, forse dettata da prudenza o da un malessere momentaneo, che le ha salvato la vita. Mentre proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei cinque sub italiani morti, emergono nuovi dettagli su una tragedia che ha sconvolto famiglie e amici delle vittime. Il gruppo stava partecipando a un’escursione subacquea in una delle mete più amate dagli appassionati di immersioni, quando qualcosa è andato terribilmente storto.

La giovane genovese era insieme agli altri, pronta a prendere parte all’immersione. Poi la decisione di restare a bordo. Poco dopo, il dramma. Una circostanza che oggi la rende l’unica superstite diretta di quella giornata e una testimone chiave per ricostruire gli ultimi momenti prima dell’incidente. Intanto, alle Maldive continuano le attività delle autorità locali per il recupero delle salme e per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini dovranno stabilire se vi siano stati problemi tecnici, condizioni marine particolarmente difficili o eventuali errori durante l’escursione subacquea.