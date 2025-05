Gaza, Hamas non accetta la pace ma la colpa è sempre di Israele

Nel pantano geopolitico del Medio Oriente, la parola "tregua" dovrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno da respirare a pieni polmoni. Di fronte alla possibilità di un accordo provvisorio per sospendere il dolore e la violenza e imbastire un dialogo verso soluzioni più durature, non dovrebbero esistere troppi ma. Eppure, quando Hamas si ritrova davanti ad un accordo costruito con sforzo diplomatico, in primis dagli Usa, e accettato da Israele, la prima risposta è sempre no.

La proposta americana prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, il rilascio progressivo di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, l’ingresso sicuro e monitorato di aiuti umanitari, l’avvio di un percorso politico che possa evitare l’unica altra alternativa possibile: la guerra ad oltranza. Un piano che, in un altro contesto e con un’altra leadership, sarebbe stato valutato con serietà, per non dire con clemenza. Ma Hamas non è un attore razionale. Non lo è mai stato.

Rifiutare questa tregua significa dire ai civili di Gaza — stremati, feriti, affamati — che il loro calvario può continuare. Significa anteporre la propaganda al benessere collettivo, l’integralismo all’umanità. È l’ennesima conferma che Hamas non rappresenta i palestinesi: li usa e li sacrifica come carne da cannone in un conflitto che non vuole risolvere, ma alimentare. Incredibilmente però, a leggere i commenti e gli articoli di ieri di tutta una rosa di inviati, analisti ed editorialisti italiani che abitano nel multiverso, sembra quasi che a volere la guerra sia Israele, e che Hamas, dopo le violenze del 7 ottobre, dopo l’ostruzionismo diplomatico dei mesi scorsi e dopo 600 e passa giorni di cattività imposta agli ostaggi, sia ancora un soggetto politico da ascoltare e assecondare.