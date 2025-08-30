Francia, si lancia con l'auto sulla folla a Evreux: un morto e 5 feriti

Il conducente di un'auto avrebbe investito "deliberatamente" un gruppo di persone nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Evreux, causando un morto e cinque feriti, di cui due in condizioni di assoluta emergenza, secondo quanto riferito dalla procura della città normanna.Secondo due media locali, Actu e Paris-Normandie, la vittima sarebbe un uomo di circa trent'anni. I feriti in condizioni di assoluta emergenza sarebbero due uomini di 31 e 52 anni.

"È scoppiata una rissa, che ha provocato un movimento di folla e un veicolo ha poi investito diverse persone", ha spiegato il sindaco della città, Guy Lefrand, in un comunicato pubblicato su Facebook.Dopo un alterco in un bar, verso le 4 del mattino, "una persona sarebbe andata a prendere un veicolo (...) e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità sulla folla che si trovava all'esterno dell'esercizio", ha dichiarato Rémi Coutin, procuratore della Repubblica di Evreux, all'AFP. Tre persone sono state poste in custodia cautelare. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio, secondo il magistrato."La situazione è ora tornata alla calma. È in corso un'indagine per stabilire le circostanze esatte di questa tragedia", ha aggiunto il sindaco di Evreux.