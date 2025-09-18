Libero logo
Re Carlo, clamorosa mossa politica con Trump: cos'è successo a Windsor

di Ignazio Stagnogiovedì 18 settembre 2025
Donald Trump alla corte di Re Carlo. L'accoglienza è stata fastosa: 120 cavalli, 1.300 militari tra esercito, Royal Navy e Royal Air Force, la più grande Guardia d'Onore mai schierata per un tale evento, con Grenadier, Coldstream e Scots Guards. Le Red Arrows hanno sorvolato il cielo, mentre un corteo in carrozza ha accompagnato gli ospiti.

Re Carlo ha usato l'occasione per esercitare pressioni diplomatiche su Trump, focalizzandosi su temi cruciali. Nel discorso di apertura al banchetto di Stato nella St George's Hall, il sovrano ha invocato l'unità tra Regno Unito, USA e alleati europei "in difesa dell'Ucraina" contro "le forze della nuova tirannia in Europa", enfatizzando la necessità di sconfiggere l'aggressione russa per garantire la pace nel Continente.

Questo appello diretto mira a contrastare la posizione ambigua di Trump su Kiev, in un contesto di tensioni globali. Carlo ha anche spinto per la difesa dell'ambiente, un tema caro al monarca ambientalista, auspicando collaborazione contro il cambiamento climatico, ignorato però dal discorso vago di Trump, che ha celebrato invece la storia anglosassone, Churchill e i valori condivisi, senza menzionare Russia o ecologia .La missione di Carlo era ammansire Trump su vari fronti, inclusi dazi commerciali e sostegno all'Ucraina, per rafforzare la "special relationship" tra i due paesi. Ci sarà riuscito?

