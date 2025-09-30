Libero logo
di Maria Pia Petrarolimartedì 30 settembre 2025
Iran, la tv di Stato e le gambe della ministra finlandese: un video sconcertante

La tv iraniana censura le gambe scoperte di Elina Valtonen, ministro degli Esteri finlandese, e di Maria Malmer Stenergard, ministro svedese per le Migrazioni: il servizio giornalistico in questione, che raccontava gli incontri diplomatici all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, è diventato virale sui social dopo la denuncia dell'attivista e giornalista iraniana Masih Alinejad, che ha condiviso il filmato su X. 

La televisione di Stato iraniana ha sfocato l'immagine delle gambe delle due ministre in un servizio che le mostrava al fianco di Abbas Araghchi, vice ministro degli Esteri dell'Iran. L'attivista Alinejad ha descritto questa operazione come un sintomo di più ampie restrizioni alle libertà delle donne in Iran. Per i Guardiani della Rivoluzione, infatti, mostrare gambe femminili nude, anche se coperte da calze, va contro i precetti dell'Islam. 

La risposta della Valtonen, che in quell'occasione indossava un tailleur grigio, è arrivata in fretta ed è stata pubblicata dal Partito della Coalizione Nazionale finlandese: "Non modifico l'abbigliamento in base alla persona che incontro. Ho una politica che mi impone di non partecipare a eventi in cui è obbligatorio coprire il viso o i capelli", ha detto. Poi, in un'intervista al quotidiano Helsingin Sanomat, Valtonen ha definito la trasmissione della tv di Teheran "triste", spiegando che quanto successo con la censura rifletteva la condizione delle donne in Iran.

tag
iran
elina valtonen
maria malmer stenergard

