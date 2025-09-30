Iran, la tv di Stato e le gambe della ministra finlandese: un video sconcertante

La televisione di Stato iraniana ha sfocato l'immagine delle gambe delle due ministre in un servizio che le mostrava al fianco di Abbas Araghchi , vice ministro degli Esteri dell'Iran. L'attivista Alinejad ha descritto questa operazione come un sintomo di più ampie restrizioni alle libertà delle donne in Iran. Per i Guardiani della Rivoluzione, infatti, mostrare gambe femminili nude, anche se coperte da calze, va contro i precetti dell'Islam.

La tv iraniana censura le gambe scoperte di Elina Valtonen , ministro degli Esteri finlandese, e di Maria Malmer Stenergard, ministro svedese per le Migrazioni: il servizio giornalistico in questione, che raccontava gli incontri diplomatici all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, è diventato virale sui social dopo la denuncia dell'attivista e giornalista iraniana Masih Alinejad , che ha condiviso il filmato su X.

La risposta della Valtonen, che in quell'occasione indossava un tailleur grigio, è arrivata in fretta ed è stata pubblicata dal Partito della Coalizione Nazionale finlandese: "Non modifico l'abbigliamento in base alla persona che incontro. Ho una politica che mi impone di non partecipare a eventi in cui è obbligatorio coprire il viso o i capelli", ha detto. Poi, in un'intervista al quotidiano Helsingin Sanomat, Valtonen ha definito la trasmissione della tv di Teheran "triste", spiegando che quanto successo con la censura rifletteva la condizione delle donne in Iran.