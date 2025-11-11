Aereo militare turco si spezza in volo e precipita: "Tutti morti": spunta un'ipotesi choc

Un aereo da trasporto militare turco Lockheed C-130E Hercules si è schiantato l'11 novembre 2025 in Georgia, vicino al confine con l'Azerbaigian, causando la morte di tutte le 20 persone a bordo, tra cui militari turchi. Il velivolo, decollato dall'aeroporto internazionale di Ganja (Azerbaigian) alle 14:19 ora locale (11:19 italiana), era diretto in Turchia per una missione logistica.

Secondo i tracciati di Flightradar24, l'aereo ha raggiunto i 24.000 piedi (7.315 metri) alle 14:41, ma l'ultimo segnale è stato registrato alle 14:49:20. Immagini amatoriali mostrano il C-130 disintegrarsi in volo, con fusoliera che si spezza in più pezzi prima di precipitare in fiamme nel territorio georgiano, nel comune di Sighnaghi (regione di Kakheti). Il disastro ha provocato un'esplosione a terra, con rottami sparsi su un'area rurale.Il Ministero della Difesa turco ha confermato l'incidente, annunciando l'avvio immediato di operazioni di ricerca e soccorso in coordinamento con autorità azere e georgiane. Tuttavia, entro poche ore, il governo di Ankara ha reso noto che non ci sono sopravvissuti, definendo le vittime "martiri".

Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha espresso condoglianze personali, sperando in un "superamento con il minimo danno", e ha discusso del tragico evento con il leader azero Ilham Aliyev.Le indagini sono in corso, con attenzione focalizzata sulle cause. Ipotesi principali: un grave guasto meccanico, forse legato a una recente riparazione, o un attacco esterno, come un razzo o un drone. Canali pro-russi, come il "Militarist", suggeriscono un'esplosione interna, ma non ci sono prove. La Georgia ha avviato un'inchiesta formale, mentre Lockheed Martin non ha commentato.Il C-130 Hercules, prodotto negli USA, è un quadrimotore turboelica iconico, in servizio da decenni in oltre 70 Paesi. Utilizzato per trasporti truppe, equipaggiamenti e operazioni su piste impervie, è noto per affidabilità, ma incidenti passati includono cedimenti strutturali. Questo schianto solleva interrogativi su manutenzione e tensioni regionali, data la vicinanza a zone contese tra Azerbaigian e Armenia, con implicazioni per la cooperazione NATO-Turchia.